¡¡½÷»Ò¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤Ç¸ÞÎØ£²Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î¿¹¤Ò¤«¤ë¡Ê£Ç£Á£Ô£Å¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢º£Ç¯¤«¤éµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë±Ñ¹ñ¤«¤é°ì»þµ¢¹ñ¤·¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç£¶°ÌÆþ¾Þ¸å¡¢º£Ç¯£±·î¤«¤éµòÅÀ¤ò±Ñ¹ñ¤Ë°Ü¤·¤¿¡£Îý½¬¤Ç¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¥Ö¥é¥¤¥ª¥Ë¡¼¡¦¥Ú¡¼¥¸¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤È¤È¤â¤ËÎý½¬¤ËÎå¤ß¡¢¸½ÃÏ¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë»ØÆ³¤ò¶Ä¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Ã±¿È¤Ç¸ÀÍÕ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¹ñ¤Ç¥¼¥í¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¶ìÏ«¤ò½Å¤Í¤ëÆü¡¹¤À¤¬¡¢²È»ö¤Ê¤É»äÀ¸³è¤â¤¹¤Ù¤Æ¼«¿È¤Ç¤³¤Ê¤¹¤Ê¤É¤·¤ÆÅìµþ¸ÞÎØ¸å¡¢ÉÝ¤¤¤È¤µ¤¨»×¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ë¤â¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤âÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¹·î£²£¸Æü¤Î£×ÇÕ¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¡¢¥·¥ó¥¯¥í¡¢£Í£É£Ø¥·¥ó¥¯¥í¤Î£³´§¤È¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Í¥¾¡»þ¤Î¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿£Ó£Î£Ó¤Ç£±£¸Ëü¿Í¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬¤Ä¤¯¤Ê¤ÉÂç¥Ð¥º¥ê¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¡ÖÁÇ¤Î¼«Ê¬¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡£³Ç¯¸å¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡ÖÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡£ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ïµ¤Éé¤ï¤º¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¢¡¿¹¤Ò¤«¤ë¡Ê¤â¤ê¡¦¤Ò¤«¤ë¡Ë£±£¹£¹£¹Ç¯£··î£·Æü¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡££´ºÐ¤«¤é¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤ë¡££²£°£±£³Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¡¢Åö»þ»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î£±£´ºÐ¡ÊÃæ£²¡Ë¤Ç½éÍ¥¾¡¡££±£·Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¥·¥ó¥¯¥í¶ä¥á¥À¥ë¡¢£±£¸Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¸Ä¿Í£µ°Ì¡¢¥·¥ó¥¯¥í¤ÇÆüËÜÀª½÷»Ò»Ë¾å½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¡¢£±£¹Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜÀªÃË½÷ÄÌ¤¸½é¤Î¸Ä¿Í¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ£¶°ÌÆþ¾Þ¡£