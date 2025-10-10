±Ç²è¡Ø¿·¥á¥ó¤òÊç½¸¤·¤¿¤é¡¢¤½¤³¤â°Û¼¡¸µ¶õ´Ö¤À¤Ã¤¿¡Ù1½µ´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¡¡¹âºêæÆÂÀ¡õËÌÂ¼ÎÊ¤¬´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡¡2024Ç¯¤Ë2Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¾å±Ç²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿±Ç²è¡Ø¿·¥á¥ó¤òÊç½¸¤·¤¿¤é¡¢¤½¤³¤â°Û¼¡¸µ¶õ´Ö¤À¤Ã¤¿¡Ù¤¬¡¢12·î12Æü¡Á18Æü¤ËÅìµþ¡¦¥·¥Í¥Þ¡¼¥È¿·½É¤Ë¤Æ1½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¹âºêæÆÂÀ¤ÈËÌÂ¼ÎÊ¤Î´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡¢Á°ºî¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ø¸µ¥á¥ó¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ï°Û¼¡¸µ¶õ´Ö¤À¤Ã¤¿¡Ù¤âÆ±»þ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Æ±»þ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë2021Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¸µ¥á¥ó¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ï°Û¼¡¸µ¶õ´Ö¤À¤Ã¤¿¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡£¼ç±é¤Î¹âºê¤é4¿Í¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ãmakes.¡ä¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¦Âà¤ÎµØ¤ò¼è¤ë¤Ù¤¯¥É¥Ã¥¥ê¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¥ï¥ó¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡£
¡¡½Ð±é¼Ô¤ÏÌ¾Á°¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÌòÌ¾¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢æÆÂÀÌò¤ò¡Ø¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿¡¼¥º¡ªTHE STAGE¡Ù¤ÎÀ¥Ì¾ÀôÌò¤ä¾å±éÃæ¤ÎÉñÂæÈÇ¡ØÈþÃË¹â¹»ÃÏµåËÉ±ÒÉôLOVE¡ªLOVE¡ª¡Ùon STAGE°ÂÀ¥ÈøÛÙ¡¦¥µ¥¦¥Ê²ø¿ÍÌò¤Î¹âºê¡£ÎÊÌò¤ÏÉñÂæ¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌô¸¦Æ£»ÍÏºÌò¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡Ù¥Ë¥é¥à¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥²¥¤¥¶¡¼Ìò¤ÎËÌÂ¼¡£³ÙÌò¤ÏNHK E¥Æ¥ì¡ØÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤ó¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¤Ç¡¢ÉñÂæ¡ØÅá·õÍðÉñ¡ÙÄ¹Á¾Çª¸×Å°Ìò¤Î¾¾ÅÄ³Ù¡£Àµ½ÓÌò¤Ï13Æü¤è¤êÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ØUNREAL-ÉÔ¾òÍý»¨²ßÅ¹-¡Ù¿åÌçÄ«ÌéÌò¡¢MANKAI STAGE¡ØA3!¡ÙÊ¼Æ¬¶åÌçÌò¤Î¿·Àµ½Ó¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ï¿·¥á¥ó¥Ð¡¼²ÃÆþ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉ÷ÃË½Î¤«¤éÍ®´õ´ØÂÁ¡¢±Ñ¾ëÑÛ¶õ¡¢ÀÖÀ±ÎÉ½¡¡¢Ñà»ç¾æ¸»¤¬±Ç²è½é½Ð±é¤¹¤ë¡£É÷ÃË½Î¤Ï7¿ÍÁÈ¤ÎÃËÁõ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ2007Ç¯¤è¤ê³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¥·¥ó¥°¥ë30ºîÉÊ°Ê¾å¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à8ºîÉÊ¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÁõ¥¢¥¤¥É¥ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡ØÄÉÁÛ¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼ ¥ê¥¨¥Ê¥¯¥È¡Ù¡¢ÉñÂæ¡Ö¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡¦¥Ï¥¤¡¦¥é¥¤¥Õ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÃ«·òÆó»á¡£Ã«»á¤ÎºÇ¿·ºî¡¦½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡ØËÌÅÍÃµÄå»öÌ³½ê »õ°å¼ÔÊÔ¡Ù¤Ç¤Ï¹âºê¤¬µÓËÜ¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¿·¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢ËÜÍ½¹ð¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£ËÜÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×makes.¤ÎæÆÂÀ¡¢ÎÊ¡¢³Ù¡¢Àµ½Ó¤Î4¿Í¤¬¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ä¤Ð¤µ¤¬Ã¦Âà¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢æÆÂÀ¤ÈÎÊ¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ëÀµ½Ó¤Ï¡¢³Ù¤ÈÉ÷ÃË½Î¤È¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥¯¥Ó¤òÀë¸À¤µ¤»¤ë¥É¥Ã¥¥ê¡×¤òæÆÂÀ¤ÈÎÊ¤Ë»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£makes.¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©¥É¥Ã¥¥ê¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö°Û¼¡¸µ¶õ´Ö¡×¤È¤Ï¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢º£ºî¤ÈÆ±»þ¾å±Ç¤ÎÁ°ºî2ºîÉÊ¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ËÜÊª¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¿·µìmakes.¤¬½¸¹ç¤·¤¿Àëºà¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ê¹ë²Ú¤Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤¬¤¢¤êæÆÂÀ¤ÏÀÖ¡¢ÎÊ¤Ï»ç¡¢³Ù¤ÏÀÄ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢²«¿§¤ÏÀµ½Ó¤ÈÃ¦Âà¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ä¤Ð¤µ¡ÊÌÚÄÅ¤Ä¤Ð¤µ¡Ë¤È¿§Ê¬¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø³«½éÆü¤È¤Ê¤ë12·î12Æü¤È12·î15Æü¤Î2Æü´Ö¤Ï¥·¥Í¥Þ¡¼¥È¿·½É¤Ë¤ÆÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£æÆÂÀÌò¡¦¹âºêæÆÂÀ¥³¥á¥ó¥È
³§ÍÍ¡¢æÆÂÀÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡¢¹âºêæÆÂÀ¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¿·¥á¥ó¡¢¸µ¥á¥óÆ±»þ¾å±Ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×makes.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÉÔ»×µÄ¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤À¤Þ¤À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×makes.¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£ÎÊÌò¡¦ËÌÂ¼ÎÊ
ÎÊÌò¤Î¡¢ËÌÂ¼ÎÊ¤Ç¤¹¡£makes.¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª2024Ç¯¤Ë´Ñ¤¿Êý¤â¡¢´Ñ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤â¡¢º£²ó¤Ï¸µ¥á¥ó¤ÈÆ±»þ¾å±Ç¤Ê¤Î¤Ç°ìµ¤¤Ëmakes.¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤ÏÉ÷ÃË½Î¤µ¤ó¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡Ä¤¼¤Ò¤½¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
