¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢Á°È¾£²£±Ê¬¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ËÀèÀ©µö¤¹¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬·Ù²ü¤¹¤ëÁª¼ê¤Ëµó¤²¤¿£Í£Æ¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤Ë·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤ë
¡þ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜÂåÉ½¡½¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡Ê£±£°Æü¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ê£Æ£É£Æ£Á¥é¥ó¥¯£±£¹°Ì¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡ÊÆ±£³£·°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Á°È¾£²£±Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¿ØÆâ¤Ë²¡¤·¹þ¤à»þ´Ö¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢ÃæÈ×¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤«¤é¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Á°Æü²ñ¸«¤Ç·Ù²ü¤¹¤ëÁª¼ê¤Ëµó¤²¤¿¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤Î£±£°ÈÖ¡¢£Í£Æ¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Çº¸Â¤Ç¥È¥é¥Ã¥×¡£¤¦¤Þ¤¯ÂÎ¤ò»ý¤ÁÄ¾¤·¤Æ¤â¤¦°ìÅÙº¸Â¤Ç²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£