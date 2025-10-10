¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¡¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È8th¡ÛÂçÊ÷Ë¡¡SG3Ãå¤Ç¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡¡¼«¿®¤ò¶»¤ËÄ©¤à
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø8th¡×¤¬11Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£10Æü¤ÏÁ°¸¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡8·î¤Î¼ã¾¾¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÇSG½éÍ¥½Ð3Ãå¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿ÂçÊ÷Ë¡Ê41¡á»³¸ý¡Ë¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ð¤¤¤í¤ó¤Ê¸¢Íø¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£°ì¤Ä¤ÎÂç²ñ¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£¹Í¤¨Êý¤ä·Ð¸³ÃÍ¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡º£Àá¤ÎÁêËÀ¤ÏÃæ·ø¥¯¥é¥¹¤À¤¬¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¡£¥Ú¥é¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¾åÀÑ¤ß¤òÁÀ¤¦¡£¡Ö²¼´Ø¤Ï¹¥¤¡£Ä´À°¤â¤À¤¤¤¿¤¤Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¡£¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼«¿®¤â¤Á¤é¤ê¡£½éÆü¤Ï8R¤È12R¥É¥ê¡¼¥àÀï¤ËÅÐ¾ì¤À¡£