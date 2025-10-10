¡ÖN¥¹¥¿¡×Äé¿Êå»á¤¬»ØÅ¦¡¡¸øÌÀÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Î2¤Ä¤Î°ú¤¶â¡Ö¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¿À·Ð¤òµÕ¤Ê¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¹ñºÝ¾ðÊó»ï¥Õ¥©¡¼¥µ¥¤¥È¸µÊÔ½¸Ä¹¤ÎÄé¿Êå»á¤¬10Æü¡¢TBS·Ï¡ÖN¥¹¥¿¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å3¡¦49¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤¬¤³¤ÎÆü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤È²ñÃÌ¤·¡¢¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¸øÌÀ¤Ï1999Ç¯10·î¤Ë¼«Ì±¡¢¼«Í³Î¾ÅÞÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë»²²Ã¡£ÌîÅÞ»þÂå¤ò½ü¤¤¤¿25Ç¯¤ËÅÏ¤ë¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Äé»á¤Ï¡Ö¤¿¤é¤ì¤Ð¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤·¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÎ¥Ã¦¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤·¾®Àô»á¤¬¿·ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¹â»ÔÁíºÛ½¢Ç¤¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»ä¸«¤ò¸ý¤Ë¡£
¡¡¡Ö°ú¤¶â¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤¬2¤Ä¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡×¤È2018Ç¯¤«¤é¤Î5Ç¯´Ö¤Ç2728Ëü±ß¤ÎÉÔµºÜ¤¬¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯4·î¤ËÅÞÌò¿¦Ää»ß1Ç¯¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤ÉÎ¢¶âÌäÂê¤Î¾ÝÄ§Åª¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¤ò´´»öÄ¹Âå¹Ô¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤òµó¤²¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¸øÌÀÅÞÂ¦¤Î¿À·Ð¤òµÕ¤Ê¤Ç¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¡Ö¼«Ì±ÅÞÂ¦¤¬¥¼¥í²óÅú¤À¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤½¤ÎÁ°¤Ë¸øÌÀÅÞÂ¦¤Î°Õ»×¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÊâ¤âÁ°¿Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÎ¥Ã¦¤â¤ä¤à¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤½¤ì¤¬º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÄé»á¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¼«Ì±ÅÞ¤ÈÍ¿ÅÞ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤Ã¤¿¤éÄÀË×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤Ê´íµ¡´¶¡¢ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡ØÂ¸Ë´¤Î´íµ¡¡Ù¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ïµ¶¤é¤¶¤ë¿´¶¤À¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£