ÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä°µÅÝÅª¿Íµ¤¤ÎËÌ³¤Æ»Êª»ºÅ¸¡Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÍø±×¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×É´²ßÅ¹¤ÎÎ¢»ö¾ð¤ÈÇ¯2²ó³«¤¯ÁÀ¤¤
¡¡Ì¾¸Å²°¡¦¾¾ºä²°¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö½©¤ÎÂçËÌ³¤Æ»Êª»ºÅ¸¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ÔÎóÉ¬»ê¤Î¥éー¥á¥ó¤äÆ»³°½éÅÐ¾ì¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ê¤É ¡ÈËÌ³¤Æ»¤ÎÈþÌ£¡É¤¬½¸·ë¡£¼Â¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»Êª»ºÅ¸¡×¤ÏÍø±×ÅÙ³°»ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤¬¤é¡¢Å¹Á´ÂÎ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò²¡¤·¾å¤²¤ëÉ´²ßÅ¹¤ÎÂç¹õÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤ºÅ»ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ËÌ³¤Æ»¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹¥Ð¥¤¥äー¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¡¡¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹¤Ç¡¢10·î13Æü¤Þ¤Ç¡Ö½©¤ÎÂçËÌ³¤Æ»Êª»ºÅ¸¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿Íµ¤ºÅ»ö¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÀìÂ°¥Ð¥¤¥äー¤ÎËÜÅÄÂç½õ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÜÅÄ¤µ¤ó¡§
¡Ö¼«Ê¬¤¬¿©¤Ù¤Æ¡È¤¼¤Ò¿©¤Ù¤ÆÍß¤·¤¤¡É¤È»×¤¦¤â¤Î¤ò¡¢Ç®¿´¤Ë½ÐÅ¹¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÌ³¤Æ»¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤Ç22Ç¯¡£1Ç¯¤Î¤¦¤ÁÈ¾Ê¬¤Ï¿©¤ÙÊâ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ËÜÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÌ¾¸Å²°½é½ÐÅ¹¡×¡¢¡Ö²ñ¾ì¸ÂÄê¡×¡¢¡ÖÄ¶¤ªÃÍÂÇ¤Á¡×¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°½é½ÐÅ¹¤Î¥éー¥á¥ó¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¶üÏ©¤Þ¤ë¤Ò¤é»¥ËÚÅ¹¡×¤Î¡Ö±ö¤È¾ßÌý¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥éー¥á¥ó¡×¡Ê1000±ß¡Ë¡£ ¥«¥Ä¥ª¤Î°ìÈÖ½Ð½Á¤Î¤ß¤ò»È¤¤¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¶Å½Ì¤·¤¿»ÝÌ£¤¬¤¯¤»¤Ë¤Ê¤ë¥¹ー¥×¤È¡¢¤è¤¯Íí¤à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤Á¤Â¤ìÌÍ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âµæ¶Ë¤Î°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
µÒ¡§
¡Ö¤³¤ì¤¬ÌÜÅö¤Æ¡£¡Ê¹¹ð¤Ë¡ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¡£½Ð½Á¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡×
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»°Ê³°¤Ç¤Ï½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¡£
ËÜÅÄ¤µ¤ó¡§
¡Ö»¥ËÚ¤Î¡ØÇò¤¤Îø¿Í¥Ñー¥¯¡Ù¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¡¢Æ»³°½é¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
ËÌ³¤Æ»¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥áー¥«ー¡¦Çò¤¤Îø¿Í¤ò¥É¥ê¥ó¥¯¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡Ö°û¤àÇò¤¤Îø¿Í¡×¡Ê600±ß¡Ë¡£Æ±¤¸¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤ò»È¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤ò¥·¥§¥¤¥¯¾õ¤Ë¤·¡¢ºÕ¤¤¤¿¥¯¥Ã¥ー¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÒ¡§
¡Ö¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦1ÅÙÍè¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤È¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¡È¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¡É¡×
¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤Ï¡¢¾®Ã®ÍÎ²Û»ÒÊÞ¥ë¥¿¥ª¤¬¾¾ºä²°¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ëºî¤Ã¤¿¡ÖÀã¤¤¤Á¤´¡×¡Ê2808±ß 1Æü24¸Ä¸ÂÄê¡Ë¡£ËÌ³¤Æ»»º¤Î¥Áー¥º¤È¥¤¥Á¥´¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤ÎµáÈî¤ÇÊñ¤ó¤ÀìÔÂô¤Ê°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤ªÃÍÂÇ¤ÁÉÊ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¡¢ÆëÀ÷¤ß¤Î¿å»º²ñ¼Ò¤ËÊ¬¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡¢½ý¤¬ÉÕ¤¤¤¿µû¤ä¡¢²Ã¹©¤·¤¿¸å¤ËÍ¾¤Ã¤¿ºàÎÁ¤ò¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£
ËÜÅÄ¤µ¤ó¡§
¡Ö¥·¥ã¥±¤Î±ö¤³¤¦¤¸ÄÒ¤±¡Ê6ÀÚ¤ì¡Ë¡×¤Ï1000±ß¡¢¡Ö¥·¥ã¥±¤ÎÀÚ¤êÍî¤È¤·¡Ê500g¡Ë¡×¤Ï750±ß¤È¡¢´ò¤·¤¤²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºÎ»»ÅÙ³°»ë¤Ç¤âÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Ï¡ÈÁê¾è¸ú²Ì¡É
¡¡Ëè²óÂçÀ¹¶·¤ÎËÌ³¤Æ»Êª»ºÅ¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÍø±×¤Ï¤¢¤Þ¤ê½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅÄ¤µ¤ó¡§
¡Ö·ÐÈñ¤¬¤«¤Ê¤ê¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢Êª»ºÅ¸¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÍø±×¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×
ËÄÂç¤Ë¤«¤«¤ë·ÐÈñ¡£³¤»ºÊª¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢Â¾¤ÎÊª»ºÅ¸¤ÈÈæ¤ÙÂçÎÌ¤ÎÎäÅà¸Ë¤äÎäÂ¢¸Ë¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ÅÅµ¤Âå¤â¤«¤µ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤éÌ¾¸Å²°¤Ø¤ÎÍ¢Á÷¥³¥¹¥È¤ÎÉéÃ´¤âÂ¾¤ÎÊª»ºÅ¸¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂç¤¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÇ¯¤Ë2²ó³«ºÅ¤¹¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÅÄ¤µ¤ó¡§
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡ÈÇã¤¤²ó¤ê¡É¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê½ê¤ÇÇã¤¤Êª¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤·¡¢Âç»ö¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡×
Êª»ºÅ¸¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍè¾ì¤·¤¿µÒ¤¬¡¢¥Ç¥Ñー¥ÈÆâ¤ÎÂ¾¤ÎÅ¹¤ÇÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¡¢Á´ÂÎ¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤¬¿¤Ó¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»Êª»ºÅ¸¤Î´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëµÒ¤âÁý¤¨¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£ËÌ³¤Æ»Êª»ºÅ¸¤Î¸¶ÅÀ¤òÃµ¤ë
¡¡ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆËÌ³¤Æ»Êª»ºÅ¸¤¬³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£É´²ßÅ¹¤ÎÎò»Ë¤Ë¾Ü¤·¤¤ÃæÉôÂç³Ø¤ÎËöÅÄÃÒ¼ù¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ö¾¼ÏÂ6Ç¯(1931Ç¯)12·î¡¢¾åÌî¾¾ºä²°¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØËÌ³¤Æ»Êª»ºÀëÅÁÂ¨Çä²ñ¡Ù¤¬¤½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ËöÅÄ¶µ¼ø¡§
¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¿·´¬ºú¡£ßîÀ½¡¢ÇôÄÒ¤±¡¢µûÍñ¤Î²Ã¹©ÉÊ¡×
¤Ç¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËöÅÄ¶µ¼ø¡§
¡ÖÂçÀµ5Ç¯(1916Ç¯)11·î¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç¡ÖÌÓÈéÀ½ÉÊÄÄÎó²ñ¡×¤È¤¤¤¦ºÅ¤·¤¬¡£³òÂÀ¤äËÌ³¤Æ»»º¤Î¥¯¥Þ¡¢¥¥Ä¥Í¡¢¥¿¥Ì¥¡¢¥¦¥µ¥®¤ÎÌÓÈéÀ½ÉÊ¡ÊÇä¤Ã¤¿µÏ¿¤¬¤¢¤ë¡Ë¡£¤³¤ì¤â¤¢¤ë°ÕÌ£ËÌ³¤Æ»Êª»ºÅ¸¤Ç¤¹¡×
Ì¾¸Å²°¤â¤Þ¤¿¡¢ËÌ³¤Æ»Êª»ºÅ¸¤ÎÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¿³¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯10·î3ÆüÊüÁ÷