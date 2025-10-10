¡ÖÁíÁíÊ¬Î¥¤Ç¤·¤Î¤°¤·¤«¤Ê¤¤¡×¸øÌÀ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤À¤·¤¿¶ÄÅ·¥·¥Ê¥ê¥ª
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢Î¥Ã¦¤Ç±ÊÅÄÄ®¤¬ÂçÍÉ¤ì¤À¡£
¡¡¼«¸øÀ¯¸¢¤¬À®Î©¤·¤Æ»ÍÈ¾À¤µª¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¼«¸ø¤Î´Ö¤ËµµÎö¤¬Áö¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÏÏ¢Î©À¯¸¢Î¥Ã¦¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¡ÖÆ§¤Þ¤ì¤Æ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë²¼ÂÌ¤ÎÀã¡×¤ÈÙèÙé(¤ä¤æ)¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀã¤¬¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¤¬¤ì¤¿¤ï¤±¤À¡£
À¯¸¢´ÙÍî¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤ÇÉâ¾å¡¢¡ÖÁíÁíÊ¬Î¥¡×¤È¤Ï
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¯¸¢´ÙÍî¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ï¤É¤ó¤Ê´ñºö¤Ç¤âÈô¤Ó¤Ä¤«¤Í¤Ð¤Ð¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ì½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖÁíÁíÊ¬Î¥¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÁíÁíÊ¬Î¥¤È¤Ï²¿¤«¡£
¡¡½¾Íè¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ï½¢Ç¤¸å¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ñ²ñ¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡Ê¼óÁê¡Ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡£ÁíÁíÊ¬Î¥¤Ï¡¢ÁíºÛ¤ÈÁíÍý¤òÊÌ¿ÍÊª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
²áµî¤Ë¤âÉâ¾å¤·¤¿´ñºö
¡¡¡ÖÁíÁíÊ¬Î¥¡×¤Ï²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤âÉâ¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¼«Ì±ÅÞ¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤ì¤¿¤ê¡¢µçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤À¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È»ö·ïÈ¯³Ð¸å¤Î£±£¹£¸£¹Ç¯¤Î»²±¡Áª¡£ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬³Î¼Â¤È¤µ¤ì¤¿¥ê¥¯¥ë¡¼¥È´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÎÌ¤¸ø³«³ô¤¬À¯ºâ³¦¤ËÂçÎÌ¤Ë¾ùÅÏ¤µ¤ì¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÂ£¼ýÏÅ»ö·ï¤ËÈ¯Å¸¡£¼«Ì±Ä¹´üÀ¯¸¢¤Î¶â¸¢ÂÎ¼Á¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï»Ë¾åºÇ¾¯¤Î£³£¶µÄÀÊ¤ËÍî¤Á¹þ¤àÂçÇÔ¡£Åö»þ¤Î±§Ìî½¡Í¤¼óÁê¤¬¡ÖÁíÍý¤ÈÁíºÛ¤ÏÊÌ¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Í¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤ÆÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹£¸£²Ç¯¤ËÎëÌÚÁ±¹¬¼óÁê¤¬Âà¿Ø¤·¡¢¸å·Ñ¤ò¤á¤°¤êÅÞÆâ¤¬³ä¤ì¤¿¤È¤¤â¡ÖÃæÁ¾º¬¹¯¹°ÁíÍý¡¢Ê¡ÅÄìâÉ×ÁíºÛ¡×¤Ç°ì»þ¼ý¤Þ¤ê¤«¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤¬¸À¤¦¡£
¡¡¡ÖÂà¿ØÉ½ÌÀ¤·¤¿ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ë¡¢Âà¿Ø¤òÅ±²ó¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤âÁíºÛ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤·¤Î¤°¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¸øÌÀÅÞ¤ÏÏ¢Î©Î¥Ã¦¤òÅ±²ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¼«¸ø¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ê¤·¡¢£²³ä¤¬ÍîÁª¡©
¡¡¡ÖÁíÁíÊ¬Î¥¡×¤Î¼Â¸½À¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¼«Ì±ÅÞ½°±¡µÄ°÷¤¬¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¥É¥¥ê¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¸ø¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤òÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤À¡£±ÊÅÄÄ®¤Ç¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Ì±ÅÞ½°±¡µÄ°÷¤Î£²³äÄøÅÙ¤¬ÍîÁª¤¹¤ë¤È¤Î»î»»¤¬Áö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁíÁíÊ¬Î¥¡×Éâ¾å¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÁªµó»ö¾ð¤â¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢À¯¼£¶õÇò¤ò¤³¤ì°Ê¾åÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤Ïº¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸°Ñ°÷¡¦µÈÅÄÀ¶µ×¡Ë