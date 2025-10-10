¡ÚDJ KOO¡Û»×¤ï¤ºÎÞ¡ÖDJ¤Ã¤Æ¡ª²ÈÂ²¤Ã¤Æ¡ª¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¡ªºÇKOO¡ª¡ª¡×¿·¶Ê¥Ò¥Ã¥È¤Ë²ÈÂ²¤¬½ËÊ¡
8Æü¡¢DJ KOO¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¾Ð´é¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
KOO¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö±ü¤µ¤Þ¤ÈÌ¼¤¬¡ØºÇKOO DE DANCE¡Ù¥ª¥ê¥³¥ó£²°Ì¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢ºÊ¡¢Ì¼¤È¾Ð´é¤Ç±Ç¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
KOO¤µ¤ó¤Î¡ÉDJ³èÆ°45¼þÇ¯µÇ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè1ÃÆ¡É¤Ç¤¢¤ë¡¢BEYOOOOONDS¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡ÖºÇKOO DE DANCE¡×¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç2°Ì¡Ê2025/10/13ÉÕ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¡¢ºÊ¤ÈÌ¼¤¬¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖBEYOOOOONDS¡ª¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ DO DANCE¡ª¡ª¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ø´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¡ÖDJ¤Ã¤Æ¡ª²ÈÂ²¤Ã¤Æ¡ª¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¡ªºÇKOO¡ª¡ª¡×¤È¡¢KOO¤µ¤ó¤é¤·¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖKOO¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ºÇKOO¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²SHOT¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê±üÍÍ¤È¤ª¾îÍÍ¤Î°¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
