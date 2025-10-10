TBS NEWS DIG Powered by JNN

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚDJ KOO¡Û»×¤ï¤ºÎÞ¡ÖDJ¤Ã¤Æ¡ª²ÈÂ²¤Ã¤Æ¡ª¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¡ªºÇKOO¡ª¡ª¡×¿·¶Ê¥Ò¥Ã¥È¤Ë²ÈÂ²¤¬½ËÊ¡

KOO¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö±ü¤µ¤Þ¤ÈÌ¼¤¬¡ØºÇKOO DE DANCE¡Ù¥ª¥ê¥³¥ó£²°Ì¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢ºÊ¡¢Ì¼¤È¾Ð´é¤Ç±Ç¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£

 



KOO¤µ¤ó¤Î¡ÉDJ³èÆ°45¼þÇ¯µ­Ç°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè1ÃÆ¡É¤Ç¤¢¤ë¡¢BEYOOOOONDS¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡ÖºÇKOO DE DANCE¡×¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç2°Ì¡Ê2025/10/13ÉÕ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¡¢ºÊ¤ÈÌ¼¤¬¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¡Ö±Ç¤¨±Ç¤¨¤Ê¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¡Ø¥Ñ¥Ñ¤Ã¤ÆºÇKOO¡ª¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¸«¤Æ¡¢´ò¤·¤¹¤®¤ÆÎÞ½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤Î¿è¤Ê±é½Ð¤Ë´¶Æ°¤·¤¿KOO¤µ¤ó¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥­¥·¡¼¤ÇÆþ±¡¤·¤¿¤ê¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÎÉ¤¤»þ¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤»þ¤â²ÈÂ²¤Ç»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿DJ45¼þÇ¯¡¢¤³¤Î»×¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¹¹¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 



¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖBEYOOOOONDS¡ª¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ DO DANCE¡ª¡ª¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ø´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¡ÖDJ¤Ã¤Æ¡ª²ÈÂ²¤Ã¤Æ¡ª¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¡ªºÇKOO¡ª¡ª¡×¤È¡¢KOO¤µ¤ó¤é¤·¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖKOO¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ºÇKOO¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²SHOT¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê±üÍÍ¤È¤ª¾îÍÍ¤Î°¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

