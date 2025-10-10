ËÒ¾ì¤Ë¤¤¿¸¤¤¬¡ØÍÓ¤Î¤ª¤·¤ê¤òÓÌ¤¤¤À¡Ù·ë²Ì¢ª¾×·âÅª¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤Ç¡Ä·Ý¿Í´éÉé¤±¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬28ËüºÆÀ¸¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¡©£÷¡×¡ÖÁÛÁü¤·¤Á¤ã¤¦£÷¡×
ËÒ¾ì¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤ó¤³¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍÓ¤µ¤ó¢ö°§»¢¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ª¤·¤ê¤Î¥Ë¥ª¥¤¤òÓÌ¤¤¤À½Ö´Ö¡Ä¡Ä¡ª¡©¤Þ¤µ¤«¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤¿¤ï¤ó¤³¤Î»Ñ¤¬ Instagram¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç28Ëü7000²ó¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¡ª¡©wwww¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¾×·â¤Ç¥é¥ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿w¡×¡Ö¤³¡¢¤³¤ì¤Ï´î¤ó¤Ç¤ë¡©¶ì¤·¤ó¤Ç¤ë¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÚÆ°²è¡§ËÒ¾ì¤Ë¤¤¿¸¤¤¬¡ØÍÓ¤Î¤ª¤·¤ê¤òÓÌ¤¤¤À¡Ù·ë²Ì¢ª¾×·âÅª¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤Ç¡Ä·Ý¿Í´éÉé¤±¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
ËÒ¾ì¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÍÓ¤µ¤ó¤Ë¤´°§»¢
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖPUPU ¥×¥×(@pupu_channel_2022)¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¤¬¥¹¥Ñ¥Ë¥¨¥ë¤Î¥×¥×¤Á¤ã¤ó¤È¤´²ÈÂ²¤ÎÆü¾ï¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¤´²ÈÂ²¤ÈËÒ¾ì¤ØÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥×¥×¤Á¤ã¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤ÇÍÓ¤µ¤ó¤ÈÁø¶ø¡ª
¥×¥×¤Á¤ã¤ó¤ÏÍÓ¤µ¤ó¤Ë°§»¢¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¤·¤ê¤Î¥Ë¥ª¥¤¤òÓÌ¤°¤³¤È¤Ë¡£
¤ª¤·¤ê¤Î¥Ë¥ª¥¤¤òÓÌ¤¤¤À·ë²Ì¡Ä
ÍÓ¤µ¤ó¤Î¤ª¤·¤ê¤Î¥Ë¥ª¥¤¤òÓÌ¤¤¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¥×¥×¤Á¤ã¤ó¡£ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡Ä
¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Ã¤È´é¤òÇØ¤±¤¿¸å¡¢¤½¤Î¾ì¤ËºÂ¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤´¤í～¤ó¡ªÃÏÌÌ¤Ë¿²Å¾¤¬¤ê¡¢ÆÍÁ³¥¸¥¿¥Ð¥¿¤Èº¸±¦¤ò¸þ¤¤¤¿¤êÂ¤ò¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤µ¤»¤¿¤ê¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤Î¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª
ÆÍÁ³¡¢¤ª¤«¤·¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¥×¥×¤Á¤ã¤ó¤Ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤âº¤ÏÇ¡ª¤½¤Î¸å¤âÃÏÌÌ¤ËÇØÃæ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥¸¥¿¥Ð¥¿¤ÈË½¤ì²ó¤ë¥×¥×¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë½¤«¤Ã¤¿¤Î¡Ä¡Ä¡ª¡©
°§»¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢ÁÛÄê³°¤Ë¾×·âÅª¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤¬É¡¤òÆÍ¤»É¤·¡¢ÌåÀä¤¹¤ë¥×¥×¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡ª
¥³¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤¬SNS¤ÇÂçÈ¿¶Á¡ª
ÍÓ¤µ¤ó¤Î¤ª¤·¤ê¤Î¥Ë¥ª¥¤¤òÓÌ¤¤¤À¸å¤Î¥×¥×¤Á¤ã¤ó¤ÎÆæ¹ÔÆ°¤Ï¡¢ Instagram¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È28Ëü7000²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Û¤ÉÏÃÂê¤Ë¡ª
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¡ª¡©wwww¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¾×·â¤Ç¥é¥ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿w¡×¡Ö¤³¡¢¤³¤ì¤Ï´î¤ó¤Ç¤ë¡©¶ì¤·¤ó¤Ç¤ë¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤ê¤¿¤¬¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖPUPU ¥×¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢¥×¥×¤Á¤ã¤ó¤Î²º¤ä¤«¤Ç¡¢»þ¡¹Ìû²÷¤ÊÆü¾ï¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¼¤µ¤ó¤È¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤½¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¥×¥×¤Á¤ã¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§ Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖPUPU ¥×¥×(@pupu_channel_2022)¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤·¤ª¤ê
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£