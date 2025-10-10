¡ÚUG2025½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Û¡È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾®Êª¡É¤òÁ´Éô¸«¤»¡ªGU¡ß¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥Ð¡¼¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à°ìµó¸ø³«
GU¡Ê¥¸¡¼¥æ¡¼¡Ë¤ÈUNDERCOVER¡Ê¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥Ð¡¼¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖUG¡×¤«¤é¡¢2025Ç¯½©Åß¥¢¥¤¥Æ¥àÁ´21·¿¤¬ÅÐ¾ì¡ª
10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢GU¤ÎÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥á¥ó¥º¥Ñ¥ó¥Ä¤ò½ü¤¯¥Ð¥Ã¥°¤ä¾®Êª¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁ´¼ïÎà¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÚUG¡ÛËèÆü»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥È¡¼¥È¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°
¡Ö¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥° UNDERCOVER +X¡×¡ÊÀÇ¹þ3990±ß¡Ë
¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù¡Ø¥·¥ë¥Ð¡¼¡Ù
¡Ö¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥° UNDERCOVER¡×¡ÊÀÇ¹þ2290±ß¡Ë
¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù¡Ø¥ª¥ê¡¼¥Ö¡Ù
¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÇÛ¿§¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¤ë¡Ä
¡Ö¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹ UNDERCOVER +X¡×¡ÊÀÇ¹þ590±ß¡Ë
¡Ø¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¡Ù¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù
¡Ö¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹(ÊÁ) UNDERCOVER +X¡×¡ÊÀÇ¹þ590±ß¡Ë
¡Ø¥ì¥Ã¥É¡Ù¡Ø¥Í¥¤¥Ó¡¼¡Ù
23¡Á25cm¡¿25¡Á27cm¡¿27¡Á29cm
¥Ë¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¤È¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¥³¡¼¥Ç¤ò³Ê¾å¤²¤·¤Á¤ã¤ª
¡Ö¥Ë¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥× UNDERCOVER¡×¡ÊÀÇ¹þ1290±ß¡Ë
¡Ø¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¡Ù¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù¡Ø¥À¡¼¥¯¥°¥ê¡¼¥ó¡Ù¡Ø¥ª¥ê¡¼¥Ö¡Ù
¡Ö¥¹¥È¡¼¥ë UNDERCOVER +X¡×¡ÊÀÇ¹þ3990±ß¡Ë
¡Ø¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¡Ù¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù¡Ø¥ì¥Ã¥É¡Ù¡Ø¥Í¥¤¥Ó¡¼¡Ù
¥»¥ó¥¿¡¼¥¸¥Ã¥×¤Î¥Ö¡¼¥Ä
¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥¸¥Ã¥×¥Ö¡¼¥Ä UNDERCOVER +X¡×¡ÊÀÇ¹þ4990±ß¡Ë
¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù¡Ø¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ù
25¡Á29cm¡Ê1cm¹ï¤ß¡Ë
GU¡ßUNDERCOVER¤Î2025½©Åß¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥¦¥§¥¢¤âÂç½¼¼Â¡ª
ËÉÙ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖUG¡×¤Î2025½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÊÌ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥¦¥§¥¢¤òÁ´¼ïÎà¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Á¤é¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
ÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸
https://www.gu-global.com/
»²¾È¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¡¼¥æ¡¼ ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
¡ÚUG¡Û2025Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¦¥§¥¢°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
ÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸
https://www.gu-global.com/
»²¾È¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¡¼¥æ¡¼ ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹