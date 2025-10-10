¡Ö¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡ÒÂçÊ¬±ØÁ°¡Ó¡×¡¢12·î3Æü³«¶È¡¡ÏªÅ·É÷Ï¤¤ä²°¾å¥Ð¡¼ÀßÃÖ
¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡ÒÂçÊ¬±ØÁ°¡Ó¡×¤ò12·î3Æü¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡£
¥Æ¥£¡¼¥±¡¼¥Ô¡¼¤È¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÀÌó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£·úÊª¤ÏÃÏ¾å12³¬¡¢ÃÏ²¼1³¬·ú¤Æ¡£µÒ¼¼¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥À¥Ö¥ë¡¢¥Ä¥¤¥ó¡¢¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ä¥¤¥ó¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤Î5¥¿¥¤¥×¡¢255¼¼¤òÀß¤±¤ë¡£Á´¼¼¶Ø±ì¤Ç¡¢ÎÙ¤ê¹ç¤¦µÒ¼¼¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤òÀß¤±¤ë¡£
´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¿©ºà¤òÀ¸¤«¤¹Ä¾±Ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò1³¬¡¢ÂçÍáÅÂ¤ÈÏªÅ·É÷Ï¤¤ò12³¬¡¢¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¥Ð¡¼¤ò²°¾å¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¡£¿©»ö¤ÏÃÏ¸µ¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡¢ÂçÊ¬±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¡£