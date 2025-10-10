¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢»Ä¤·¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¤ä¤á¤Ê¤¤¡×¡¡¡È¥Ü¥±¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¤Ï¡Ö¤â¤ÁÈ©¡×
¡¡SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£·àÃæ¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Î¤Ê¤«¤Ç°ì¸À»Ä¤¹¤È¤·¤¿¤é¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¾¾Â¼¤Ï¡Ö¤ä¤á¤Ê¤¤¡×¤Èµó¤²¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¥é¥¥é¡Ä¡ª¸Ø¤é¤·¤²¤Ê´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¾¾Â¼ËÌÅÍ¡õ¹âÈª½¼´õ¤é¹ë²Ú½Ð±é¿Ø
¡¡º£ºî¤Ï¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¡¢¡ØÅ·µ¤¤Î»Ò¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¿·³¤À¿»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ07Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¡Ê¾¾Â¼¡Ë¤Î18Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÍÀ¸¤ÎÎ¹¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¾¾Â¼¤Ï¡Öº£¤Ï¤Þ¤¸¤á¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶õµ¤¤ò¸«¶Ë¤á¤è¤¦¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¿¤é¡Ø¤È¤í¤í¡Ù¤È¤¤¤¦²óÅú¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¤â¤ÁÈ©¡Ù¤È¤«¡£¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿È©¤Ç¤¹¡×¤È¿¿ÌÌÌÜ¤Ê´é¤Ç¡È¥Ü¥±¡É¤ò¤«¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢»ÅÀÚ¤êÄ¾¤¹¤È¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆËè²óÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤â¥é¥¯¤ò¤·¤Æ¤ë¤È»×¤ï¤ì¤½¤¦¤Ç¡¢ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ø¤ä¤á¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ó¤É¤¤¤È¤¤â¡¢´èÄ¥¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¡¢¿´¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡Ø¤ä¤á¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Þ¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¤µ¤²¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·ë¹½¤¢¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¡¡¡Ö¡Ø¤ä¤á¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇÄã¥é¥ó¥¯¤ÎÌÜÉ¸¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤ò»Ä¤·¤ÆÍèÀ¤¤Î¼«Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤È¤Ï¤â¤ÁÈ©¤¬µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¤è¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤È¡¢±ü»³´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¥Á¡¼¥à¡ÊSixTONES¡Ë¤Î¿Í¤¤¤Ê¤¤¤«¤é²ó¼ý¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¾¾Â¼¤Ï»ÑÀª¤òÀµ¤·¤Æ¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Î²óÅú¤Ï¡Ë¡Ø¤ä¤á¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÄ¢¾Ã¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹âÈª½¼´õ¡¢¿¹¼·ºÚ¡¢ÀÄÌÚÍ®¡¢ÌÚÎµËãÀ¸¡¢¾åÅÄÍªÅÍ¡¢Çò»³Çµ°¦¡¢µÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¥é¥¥é¡Ä¡ª¸Ø¤é¤·¤²¤Ê´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¾¾Â¼ËÌÅÍ¡õ¹âÈª½¼´õ¤é¹ë²Ú½Ð±é¿Ø
¡¡º£ºî¤Ï¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¡¢¡ØÅ·µ¤¤Î»Ò¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¿·³¤À¿»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ07Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¡Ê¾¾Â¼¡Ë¤Î18Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÍÀ¸¤ÎÎ¹¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢»ÅÀÚ¤êÄ¾¤¹¤È¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆËè²óÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤â¥é¥¯¤ò¤·¤Æ¤ë¤È»×¤ï¤ì¤½¤¦¤Ç¡¢ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ø¤ä¤á¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ó¤É¤¤¤È¤¤â¡¢´èÄ¥¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¡¢¿´¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡Ø¤ä¤á¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Þ¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¤µ¤²¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·ë¹½¤¢¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¡¡¡Ö¡Ø¤ä¤á¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇÄã¥é¥ó¥¯¤ÎÌÜÉ¸¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤ò»Ä¤·¤ÆÍèÀ¤¤Î¼«Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤È¤Ï¤â¤ÁÈ©¤¬µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¤è¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤È¡¢±ü»³´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¥Á¡¼¥à¡ÊSixTONES¡Ë¤Î¿Í¤¤¤Ê¤¤¤«¤é²ó¼ý¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¾¾Â¼¤Ï»ÑÀª¤òÀµ¤·¤Æ¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Î²óÅú¤Ï¡Ë¡Ø¤ä¤á¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÄ¢¾Ã¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹âÈª½¼´õ¡¢¿¹¼·ºÚ¡¢ÀÄÌÚÍ®¡¢ÌÚÎµËãÀ¸¡¢¾åÅÄÍªÅÍ¡¢Çò»³Çµ°¦¡¢µÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£