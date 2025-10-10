ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó3°Ì¤Î¹µÈÍ¥ÍüºÚ¤¬½éÍ¥¾¡¡¡¶å½£¹â¹»¥´¥ë¥Õ¿·¿ÍÀï
¡¡¡þ¥¹¥Ý¥Ë¥Á¸å±çÂè35²ó¶å½£²Æì¹â¹»¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¿·¿ÍÀïÂç²ñ¡Ê2025Ç¯10·î10Æü¡¡·§ËÜ¸©¤¢¤µ¤®¤êÄ®¡¡·§ËÜ¥¯¥é¥¦¥ó¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡áÃË»Ò6949¥ä¡¼¥É¡¢½÷»Ò6443¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤¤¡¢3°Ì¤Ç¥í¡¼¥¢¥Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¹µÈÍ¥ÍüºÚ¡ÊÊ¡²¬Âè°ì1Ç¯¡Ë¤¬½é½Ð¾ì½éÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ê1¥Ü¥®¡¼¡Ë¤òÃ¥¤¤¡¢½÷»Ò¤Ç¤Ï¤¿¤À¤Ò¤È¤ê¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤È¤Ê¤ë3¥¢¥ó¥À¡¼¡¢69¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡5Æü¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½÷»Ò¥´¥ë¥ÕºÇ¹âÊö¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¹µÈ¤¬¡¢Ãæ4Æü¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¹â¹»À¸Âç²ñ¤Ç¸«»ö¤Ê¡È³®ÀûÍ¥¾¡¡É¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÈè¤ì¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É½ë¤¤Ãæ¤Ç¤Î¼ê°ú¤¥«¡¼¥È¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£ºÇ¹âµ¤²¹31ÅÙ¤È¤¤¤¦µ¨Àá³°¤ì¤Î½ë¤µ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤Ë3ÂÇº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¡È´ÓÏ½¡É¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤Ï°ËÅì³¤ÂÀ¡Ê¤·¤¤¤¿¡¢ÂçÊ¬2Ç¯¡Ë¤¬3¥¢¥ó¥À¡¼¡¢69¤Ç¤È¤â¤Ë¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤Àº´¡¹ÌÚ¿´²»¡Ê¤³¤È¤Í¡¢µÜºê¡¦Æü¾Ï³Ø±à2Ç¯¡Ë¤È¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò1¥Û¡¼¥ëÌÜ¤ÇÀ©¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£Âç²ñ¤Ë¤Ï¹â¹»1¡¢2Ç¯À¸115¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢18¥Û¡¼¥ë¶¥µ»¤ÇÁè¤ï¤ì¤¿¡£