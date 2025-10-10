¿¹ÊÝJ¡¢ÀèÀ©µö¤¹¤â¾®Àî¹Ò´ð¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡¡¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á3»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÆÀÅÀ¡¡¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï
¡¡¡þ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ¡Ý¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡Ê2025Ç¯10·î10Æü¡¡Âçºå¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½(FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì)¤Ï¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½(Æ±37°Ì)¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾21Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±26Ê¬¤ËFW¾®Àî¹Ò´ð(28¡áNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó)¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡Á°È¾21Ê¬¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Î10ÈÖMF¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤¬DFÀ¥¸Å¡¢ÅÏÊÕ¤Î´Ö¤«¤éåºÎï¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þº¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤¬GKÎëÌÚ¤Î¸Ô¤Î´Ö¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÆ±26Ê¬¡¢¾®Àî¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢Áê¼êGK¤Î¼ê¤ò¤«¤¹¤á¤Æ¹â¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤ò³ä¤ê¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¤Ï7·î15Æü¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢E¡Ý1Áª¼ê¸¢¡¦´Ú¹ñÀï°ÊÍè¡¢3»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ÏÆîÊÆÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢2026Ç¯WÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÂç²ñ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2010Ç¯WÇÕÆî¥¢¥Õ¥ê¥«Âç²ñ¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤ÇÂÐÀï¤·¡¢PKÀï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï5¾¡4Ê¬¤±2ÇÔ¤Ç¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï22Ç¯6·î¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ÇÂÐÀï¤·¡¢4¡Ý1¤ÇÆüËÜ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£