¡Úµð¿Í¡Û£²£·ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿»³ºê°Ë¿¥¤¬£±£±Æü¡¢£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£Ó¤ÇÀèÈ¯¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×
¡¡µð¿Í¤Î»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬£±£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£±Àï¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¡££±£°Æü¤Ï¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ëº£¤Ï¶ÛÄ¥¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤âËÜÅö¤Ë°ìÈÖÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î£±£±¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿±¦ÏÓ¡£¡Ö¤Þ¤ºËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Îµå¡¢¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÈÁê¼ê¤ÎÂÇ¼Ô¤Ã¤Æ½ê¡£±«¤â¹ß¤ê¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤·¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤Þ¤º¤Ïµ¤»ý¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÎäÀÅ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤âµ¤»ý¤ÁÆþ¤ì¤Æ¡£Æþ¤êÊý¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½é²ó¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü£±£°Æü¤Ï£²£·ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ç¯£³°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤ËÍ¥¾¡¤ò¶¥¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï²£ÉÍ¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢ºå¿À¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¸¢Íø¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£ËÜÅö¤ËÌÀÆü¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£