¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢¼«¿È½é¤ÎÌî³°¥·¥Í¥Þ¤Ç¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¡ÖÅìµþ¤Ë¤¢¤ë±Ç²è´ÛÁ´¤Æ¤ËÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×±Ç²è´Õ¾Þ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â
¡¡½÷Í¥¤Î¾¾ËÜ¼ãºÚ¤¬£±£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡½÷Àµ¼Ô¡¢½÷À¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¡Ö½÷À¤ò¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥á¥ó¥È¤¹¤ëºîÉÊ¡×¤òÁª¤Ö¡¢½÷Àµ¼Ô±Ç²è¾Þ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¡Ö±Ç²èº×¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¡¢Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Ç²è¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¡×¡££²£°£±£·Ç¯¤Î¥è¥³¥Ï¥Þ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡Ê¡Ö¶ò¹ÔÏ¿¡×ÀÐÀî·Ä´ÆÆÄ¡Ë¤·¤¿ºÝ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤½¤Î»þ¤ËÊú¤¤¤¿´¶¾ð¤Ïº£¤Ç¤â¤º¤Ã¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Îµï¾ì½ê¤Ï¤³¤³¤À¤Ê¤È»×¤¨¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ï¡Ö£È£É£Â£É£Ù£Á¡¡£Ã£É£Î£Å£Í£Á¡¡£Æ£Å£Ó£Ô£É£Ö£Á£Ì¡¡£²£°£²£µ¡×¡Ê£²£¶Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤È¡Ö½÷Àµ¼Ô±Ç²è¾Þ¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î£±¤Ä¤Ë¡¢Ìî³°¤Ç°û¿©¤ò¤·¤Ê¤¬¤é±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¼«¿È¤Î¡É¤Ê¤¬¤é¥·¥Í¥Þ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÀäÂÐ¤Ë¿²¤Ê¤¬¤é´Ñ¤ë¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥¹¥ê¡¼¥×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²£¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤·¤Æ´Ñ¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡×¡£±Ç²è¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¡¢¥ê¥â¥³¥ó¤ä¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¼ê¤ÎÆÏ¤¯°ÌÃÖ¤ËÆ°¤«¤·¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤âÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¿¾¾ËÜ¤À¤¬¡¢Ìî³°¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤ó¤À¤«¤éÅìµþ¤Ë¤¢¤ë±Ç²è´ÛÁ´¤Æ¤ËÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£