ËÌ³¤Æ»ÂÓ¹ÊÝ·ò½ê¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤ÇÄ´Íý¤µ¤ì¤¿ÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤¿µÒ21¿Í¤¬¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿©ÃæÆÇ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÓ¹»Ô¤Î¡Ö½ÜºÌ¤ªÆÏ¤±¤ªÊÛÅö¤±¤ä¤¡×¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯10·î3Æü¡¢ÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤¿²ÈÂ²¤Ê¤É5ÃÄÂÎ34¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢21¿Í¤¬ÍâÆü¤«¤éÂÎÄ´¤òÁÊ¤¨¡¢¤½¤Î¤¦¤Á15¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¿Ç¤·¤¿¿Í¤ä°û¿©Å¹¤Î½¾¶È°÷¤ÎÊØ¤«¤é¤Ï¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿©¤Ù¤¿ÊÛÅö¤Ï¡¢¡ÖÏÂÉ÷¥ªー¥É¥Ö¥ë¡×¡¢¡ÖÍÎÉ÷¥ªー¥É¥Ö¥ë¡×¡¢¡ÖÈ¢µÍÆóÃÊ¤Ï¤ë¤Ë¤ì¡×¤Ç3¥á¥Ë¥åー¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÎÁÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÝ·ò½ê¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ä´Íý¤·¤Æ¤¤¤¿7¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿1¿Í¤¬¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤Þ¤ÞÀÕÇ¤´¶¤Çºî¶È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Å¹¤Ï10·î9Æü¤«¤é±Ä¶È¤ò¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÝ·ò½ê¤ÏÀ¶ÁÝ¤ä¾ÃÆÇ¡¢Ä´Íý½¾¶È¼Ô¤Ø¤Î¶µ°é¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ø½°±ÒÀ¸¾å¤ÎÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤¿¤È¤·¤Æ±Ä¶ÈÄä»ßÌ¿Îá¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¸ü´ßÄ®¤Î»ö¶È½ê¤Ç¤Ï10·î2Æü¡¢¶üÏ©»Ô¤Î°û¿©Å¹¡Ö¤·¤²¤è¤· ¤ï¤ä¤À¡×¤«¤éÇÛÃ£¤µ¤ì¤¿ÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤¿29¿Í¤Î¤¦¤Á13¿Í¤¬¡¢²¼Î¡¤äÊ¢ÄË¤Ê¤É¿©ÃæÆÇ¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¤½¤Î¤¦¤Á10¿Í¤ÈÄ´Íý½¾»ö¼Ô¤Î2¿Í¤«¤é¥¦¥¨¥ë¥·¥å¶Ý¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¦¥¨¥ë¥·¥å¶Ý¤Ï¡¢¼«Á³³¦¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â²¹¤äÎäÂ¢¤ÎÅ°Äì¤òÂÕ¤ë¤È¡¢Áý¿£¤·È¯¾É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶üÏ©ÊÝ·ò½ê¤Ï¡¢Å¹¤«¤é50¥¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¸ü´ßÄ®¤Î»ö¶È½ê¤ËÇÛÃ£Ãæ¤Ë¡¢Áý¿£¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹¤ÏÊÝ·ò½ê¤«¤é10·î10Æü¤«¤é2Æü´Ö¤Î±Ä¶ÈÄä»ß¤òÌ¿Îá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝ·ò½ê¤Ï¡¢ÂÎÄ´³ÎÇ§¤äÎÁÍý¤Î²¹ÅÙ´ÉÍý¡¢¼êÀö¤¤¤Ê¤É¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£