¹ÎÍ¹â¹»¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤ËÌîµåÉô°÷¤Î´Ö¤Çµ¯¤¤¿Ë½ÎÏ»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢10·î10ÆüÉÕ¤±¤ÇÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÎÍ¹â¹»ÌîµåÉô¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï1·î¡¢Åö»þ1Ç¯À¸¤ÎÉô°÷¤ËÂÐ¤·Ê£¿ô¤ÎÉô°÷¤¬Ë½ÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤¦»ö°Æ¤¬È¯À¸¡£¹âÌîÏ¢¤«¤é3·î¤Ë¸·½ÅÃí°Õ½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·³Ø¹»Â¦¤ÎÊó¹ð¤ÈÈï³²¼ÔÂ¦¤Î¼çÄ¥¤Ë¿©¤¤°ã¤¦ÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀßÃÖ¤Ï10·î10ÆüÉÕ¤±¤Ç3¿Í¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤ä³Ø¹»¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤ÆÄ´ºº¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌîµåÉô¤ÎÂÎÀ©À°È÷¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿³Ø¹»²þÁ±¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¤Ï10·î1Æü¤Ë1²óÌÜ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Ë³Ø¹»Â¦¤Ë²þÁ±ÅÀ¤òÄó¼¨¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯10·î10Æü¡¡ÊüÁ÷¡Û