º´À¤ÊÝ»Ô¤Ç10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¹ñºÝ¥íー¥É¥ìー¥¹¡Ö¥Äー¥ë¡¦¥É¡¦¶å½£¡×¤Î¡Øº´À¤ÊÝ¥¯¥ê¥Æ¥ê¥¦¥à¡Ù¡£

Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢³Æ¹ñ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬º´À¤ÊÝ¤Î¹Á¤ò¼ÀÁö¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¼«Å¾¼Ö¤Î¹ñºÝ¥íー¥É¥ìー¥¹¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó ¥Äー¥ë¡¦¥É¡¦¶å½£2025¡×¤Î¡¢Á°¾¥Àï¤È¤·¤Æ³«¤«¤ì¤ë¡Øº´À¤ÊÝ¥¯¥ê¥Æ¥ê¥¦¥à¡Ù¡£

JRº´À¤ÊÝ±Ø¼þÊÕ¤Î1.5¥­¥í¤Î¥³ー¥¹¤ò¡¢30¼þ¤·¤Æ½ç°Ì¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£

¥¹¥¿ー¥È¤Î¹ç¿Þ¤Ç¡¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤¬°ìÀÆ¤ËÁö¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê±èÆ»¡Ë

¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡×

¹ñ¤ÎÆâ³°¤Î18¥Áー¥à¡¢Ìó100¿Í¤¬½Ð¾ì¡£¥¹¥Ôー¥É¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ»þÂ®40¥­¥í¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£

¥ìー¥¹¤Ï¼ê¤Ë´À°®¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤¬¤Û¤ÜÆ±»þ¤Ç¥´ー¥ë¡£

¥¤¥®¥ê¥¹¿ÍÁª¼ê¤¬¡¢½é¤ÎÄ¹ºê³«ºÅ¤Ç¤Î²¦¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Êº´À¤ÊÝ¤«¤é¡Ë

¡Ö²»¤ÈÂ®¤µ¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×

¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¼«Ê¬¤â¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ë¤¬¼«Ê¬¤¸¤ã¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×

¡ÖºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×

¡Êº´À¤ÊÝ¤«¤é¡Ë

¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤è¤ê¤â¡¢À¸¤À¤ÈÂ®¤¯´¶¤¸¤ë¡×

¡ÊÄ»¼è¤«¤é¡Ë

¡Ö(º´À¤ÊÝ²ñ¾ì¤Ï)¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡£Áª¼ê¤Î¥¹¥Ôー¥É¤¬½Ð¤ë¡£¥³ー¥¹¤¬°ÂÁ´¡£

(¥ìー¥¹¤Ï)¤À¤¤¤¿¤¤»³±ü¤À¤¬¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤Æ½õ¤«¤ë¡×

¤Þ¤¿ ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡Ä¡£

¼«Å¾¼Ö¥íー¥É¥ìー¥¹¥Þ¥ó¥¬¡Ö¼åÃî¥Ú¥À¥ë¡×¤Îºî¼Ô¤Ç¡¢Ä¹ºê½Ð¿È¤ÎÅÏÊÕ ¹Ò¤µ¤ó¡£

¤â¤¦°ì¿Í¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ö°ÂÅÄÂç¥µー¥«¥¹¡×¤ÎÃÄÄ¹°ÂÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÊÃÄÄ¹°ÂÅÄ¤µ¤ó¡Ë

¡Ö¼«Å¾¼Ö¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡×

¡ÊÅÏÊÕ ¹Ò¤µ¤ó¡Ë

¡Ö±ØÁ°¤Ë³¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±ØÁ°¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Áö¤ë¡×

²ñ¾ì¤Ç¤Ï11Æü¤â¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎµÜÀîÂçÊå¤µ¤ó¤Î¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢»Ò¤É¤â¼«Å¾¼Ö¶µ¼¼¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£