¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¹ñ²ÎÀÆ¾§¤ÇÎÞ¤¬¥Ý¥í¥ê¡¡Æ·¥¦¥ë¥¦¥ë¡¢±¦ÌÜ¤«¤é°ì¶Ú¡¡£Ó£Î£Ó¡Öµã¤¤¤Æ¤ë¡¡¥ï¥¤¤â´¶Æ°¡ª¡×¡Öº£Æü¤Ï¤¦¤ë¤¦¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹æµã¤¸¤ã¤ó¡ª¡×
¡¡¡Ö¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡Ý¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡×¡Ê£±£°Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë
¡¡»î¹çÁ°¤Î·¯¤¬ÂåÀÆ¾§¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬ÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡Ëþ°÷¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀÆ¾§¤¬¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ë±Ç¤Ã¤¿¸å¡¢¥«¥á¥é¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Î¹µ¤¨Áª¼ê¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÉ½¾ð¤ò¤È¤é¤¨¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤ÏÌÜ¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤Æ·¯¤¬Âå¤ò²Î¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ë±¦ÌÜ¤«¤é°ì¶Ú¤ÎÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¹ñ²ÎÀÆ¾§¤ÇÆ·¤ò½á¤Þ¤»¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡ªµã¤¤¤Æ¤ë¡¡¥ï¥¤¤â´¶Æ°¡ª¡ªÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¹ñ²ÎÀÆ¾§¤Çµã¤¯¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¹¥¤¤ä¤Ç¡×¡Öº£Æü¤Ï¤É¡¼¤·¤¿¤Î¡©¤¦¤ë¤¦¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹æµã¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£