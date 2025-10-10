¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡Û¼«¸ø·èÎö¢ª¸øÌÀÂåÉ½¤¬¾×·â¤ÎÁªµóÀä±ïÄÌ¹ð¢ª¼«Ì±¤¬²õÌÇ´íµ¡¡¢¼¡²óÁªµó¤ÇÂçÎÌÍîÁª¤«¡Ö¼«Ì±¸õÊä¤Ï¿äÁ¦¤·¤Þ¤»¤ó¡×¸øÌÀÁÈ¿¥É¼¤òÅ±¼ý
¡¡£²£¶Ç¯¤ÎÏ¢Î©´Ø·¸¤¬·èÎö´íµ¡¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤¬£±£°Æü¸á¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½ªÎ»¸å¤Ë¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤¬¡Ö¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÃ¶Çò»æ¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤È¡ÖÏ¢Î©Î¥Ã¦¡×¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¼«Ì±¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Ï¡Ö°ìÊýÅª¤ËÏ¢Î©Î¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¸øÌÀ¤¬Í×µá¤·¤¿´ë¶È¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â»Ô¼«Ì±¤«¤é¤Î²óÅú¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢Î¢¶âÌäÂê¤ò·èÃåºÑ¤ß¤È¤¹¤ë¹â»Ô»á¤Î»ÑÀª¤ò¡Ö¹ñÌ±´¶¾ð¤È¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤âÈ¿ÂÐ¤ÎÅ¨Êý¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²æ¤¬ÅÞ¤Ë¤âÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¿§¡¹¤ÊÍ½»»°Æ¤äË¡Î§¡¢À¯ºö¤´¤È¤Ë»¿À®¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ï»¿À®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö¹ñÀ¯Áªµó¤Ë¤ª¤±¤ëÅÞÆ±»Î¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ï°ìÃ¶Çò»æ¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¿ÍÊªËÜ°Ì¡¢À¯ºöËÜ°Ì¤Ç±þ±ç¤Ç¤¤ëÃÏ°è¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¡Ö²æ¤¬ÅÞ¤¬ÍÊÎ©¤¹¤ë½°µÄ±¡¾®Áªµó¶è¸õÊä¤Ø¤Î¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¤Î¿äÁ¦¤Ïµá¤á¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤Ø¤Î¿äÁ¦¤â¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÄÌ¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÏÁ´¹ñ¤Î¾®Áªµó¶è¤ËËüÃ±°Ì¤ÇÁÈ¿¥É¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áªµó¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ë¸øÌÀÉ¼¤ò¼º¤¨¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ÎÍîÁª¼Ô¤Ï²õÌÇÅª¤Ê¿ô»ú¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÎÊ¬ÀÏ¡¦»ØÅ¦¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£