ÂæÉ÷23¹æ¤Ï10Æü¸á¸å3»þ¸½ºß¡¢Ãæ¿´µ¤°µ¤¬1002hpa¤Ç¡¢ÆîÂçÅìÅç¤ÎËÌ¤ò1»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½20¥¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇÀ¾ËÌÀ¾¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷¤Ïº£¸åÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤é11Æü¤Ë¤Ï±âÈþÂçÅç¤ËÀÜ¶á¤·¤¿¸å¡¢¿ÊÏ©¤òÅì´ó¤ê¤ËÊÑ¤¨¤Æ¶å½£¤ÎÆî³¤¾å¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
11Æü¸áÁ°9»þ¤«¤é±«¤ÈÉ÷¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢ÆîÉô¤òÃæ¿´¤Ë½ê¡¹¤Ë±«±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç±«¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢ÃæÉô¤äÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢É÷Â®8¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤ÎËÌ¤äÅì´ó¤ê¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂæÉ÷¤¬Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´¤òÄÌ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¸©Æâ¤Ë¤Ï12ÆüÆüÍËÆü¤ÎÌ¤ÌÀ¤ËºÇ¤âÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢³¤¾å¤òÃæ¿´¤Ë¶¯¤¤É÷¤ä¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤Ã¤¿¹âÇÈ¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£