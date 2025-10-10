°áÁõ¤ß¤¿¤¤¤Ë²Ä°¦¤¤♡ ¤È¤³¤È¤ó¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¡ÚRay㋲¡¦ËÜÅÄ¼ÓÍè¡Û¤Î»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤òÂç¸ø³«¡ª
´Å¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¾å¤Ë¡¢¤É¤³¤«Ñ³¤²¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¡¦ËÜÅÄ¼ÓÍè¡£º£²ó¤Ï¡¢Ray¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÈà½÷¤Î»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹♡ 18ºÐ¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¼ÓÍè¤¬Ãå¤³¤Ê¤¹¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥¬¡¼¥ê¡¼¥³¡¼¥Ç¤ÏÉ¬¸«¡ªÃåÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
´Å¡Á¤¤»äÉþÂç¤³¤¦¤«¤¤¡ª
¤ªÍÎÉþ¤Þ¤Ç²Ä°¦¤¤♡
¡ÖRay¤Î°áÁõ¡©¡×¤È»×¤ï¤º¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢»äÉþ¤Þ¤Ç¤â¤¬¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¤µ¤é¡£
¤½¤ó¤Ê¤µ¤é¤Î¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥³¡¼¥Ç¤¿¤Á¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹♡
Cordinate THEËÜÅÄ¼ÓÍè¤Ê¥Ô¥ó¥¯MIX¥³¡¼¥Ç
¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤ò¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤Æ¡¢¥ê¥Ü¥ó¤âÀ¹¤êÀ¹¤ê♡ »ä¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿²¦Æ»¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡ªÉáÃÊ¤«¤é¥Ü¥È¥à¤Ï¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ð¤«¤êÁª¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Cordinate ¡Ö¥Ì¥ó³è¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥ª¥È¥Ê¥³¡¼¥Ç
¡Ö¾¯¤·ÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ë¤¤¤½¤¦¤Ê¤ª»Ð¤µ¤óÉ÷¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿♡ Çò¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¤é¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë´¶¤¸¤ò½Ð¤»¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Â¤â¤È¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
Cordinate ½©¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¡ß¥Ñ¥ó¥Ä¥³¡¼¥Ç
¡Öº£Ç¯¤Î½©¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥Ô¥ó¥¯¤«Çò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¿·Á¯¡£¥Ç¥Ë¥à¤â¥Ñ¥ó¥Ä¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£Ç¯¤ÏÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
ËÜÅÄ¼ÓÍè
¤Û¤ó¤À¡¦¤µ¤é¡ü2007Ç¯4·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£O·¿¡£2ºÍ¤«¤é¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»Ð¤Î¿¿ô¥¡¦Ë¾·ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜÅÄ»°»ÐËå¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£
ABEMA¡ØÎøÈ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2025¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ¡¿tAiki ¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Kanako¡ÊTRON¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿ËÜÅÄ¼ÓÍè¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ Å·°æ¶êÎÜ³¤
ËÜÅÄ¼ÓÍè