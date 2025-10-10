¡ÖiLiFE!¡×¸½Ìò¹â¹»À¸¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÌµÃÇ»£±Æ¡õÉÕ¤¤Þ¤È¤¤¤ËÁÊ¤¨¡¡¡ÖÉÝ¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¤¬Â¿¤¯¤Æ¡×
½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖiLiFE!¡Ê¤¢¤¤¤é¤¤¤Õ¡Ë¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤Î¸½Ìò³ØÀ¸¤Ç¤â¤¢¤ë¼ãÍÕ¤Î¤¢¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¤¬2025Ç¯10·î9Æü¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÌµÃÇ»£±Æ¤µ¤ì¤ë»ö°Æ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Óµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈX¤ÇÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£
¡ÖÆ°²è²ó¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡×¡ÖÃå¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ...¡×
¼ãÍÕ¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡Öº£Æü¤â³Ø¹»½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢
¡ÖÆ°²è²ó¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¤êÆ°²è»£¤é¤ì¤¿¤êÃå¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬ËèÆü¤È¤Þ¤Ç¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤ÉÀ¨¤¯ÉÑÈË¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡×
¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±ÍÍ¤Î¹Ô°Ù¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦ÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¿ÍÌÜ¤ËÉÕ¤¯¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤¢¤Ë¤ã¡ÊÊÔÃí¡§¼ãÍÕ¤µ¤ó¤Î°¦¾Î¡Ë¤¬¸À¤¨¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ÉÝ¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¤¬Â¿¤¯¤Æ¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¾¯¤·¤ÏÆÏ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Î¤¢¤Ïº£Æü¤â³Ø¹»¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡¡¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤ò¼õ¤±¤ÆX¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö17ºÐ¤Î½÷¤Î»ÒÁê¼ê¤ËÉÝ¤¹¤®¡¡¤Û¤ó¤Þ¤ä¤á¤í¤è¤Ê¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¤¤è¡Á¿´ÇÛ¡×¡Ö±¿±Ä¤µ¤ó¤È¤«»öÌ³½ê¤ÎÊý¥¬¥ó¥¬¥óÍê¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö¤Î¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£