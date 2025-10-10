¥Û¥ó¥À¤¬¡Ö¡È¿·¡É¥ô¥§¥¼¥ë¡×È¯É½¡ª Áö¤ê¤Î¡ÖRS¡×3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡ª ÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÁ´Ä¹4.3mµé¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¥¤¥¤¥µ¥¤¥º¡×¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£SUV¡Ö¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×!?
¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ö¸þ¤Î¡Ö¥ô¥§¥¼¥ëRS¡×¤¬¿·ÀßÄê¤µ¤ì¤ë¡ª
¡¡2025Ç¯9·î18Æü¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï¡Ö¥ô¥§¥¼¥ë¡×¤Ë¿·¤¿¤Ê¥°¥ì¡¼¥É¡Öe¡§HEV RS¡×¤òÀßÄê¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÈÎÇäÅ¹¤ÇÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¤Î¡Ö¡È¿·¡É¥ô¥§¥¼¥ë¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥ô¥§¥¼¥ë¤Ï2013Ç¯¤Ë½éÂå¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Ç¡¢¾å¼Á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½éÂå¤ÏÅÔ»Ô·¿SUV¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢°Ê¹ß¤â¥Û¥ó¥À¤Î¼çÎÏ¼Ö¼ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2021Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2ÂåÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡ÖAMP UP YOUR LIFE¡×¤ò¥°¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æü¾ïÀ¸³è¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¡¢¿®Íê¡¢Èþ¤·¤µ¡¢µ¤·Ú¤ÊÌû¤·¤µ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2ÂåÌÜ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4340mm¡ßÁ´Éý1790mm¡ßÁ´¹â1580mm¤Ç¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2610mm¤Ç¤¹¡£
¡¡¾è¼ÖÄê°÷¤Ï5Ì¾¡£¥Û¥ó¥ÀÆÈ¼«¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥¿¥ó¥¯¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¼¼Æâ¤È²Ù¼¼¤Î¹¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥¯¡¼¥Ú¥é¥¤¥¯¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤È¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥é¥¤¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¶õÎÏÀÇ½¤ò¹â¤á¤Ä¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·½À¤é¤«¤Ê¿¨´¶ÁÇºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇSUV¤é¤·¤¤ÎÏ¶¯¤µ¤È²÷Å¬À¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿´Â¡Éô¤È¤Ê¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿¥¬¥½¥ê¥ó»ÅÍÍ¤È¡¢Æ±ÇÓµ¤ÎÌ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë2¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Öe¡§HEV¡×¤òÀßÄê¡£e¡§HEV¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼Áö¹Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¤²ÃÂ®¤È¹â¸úÎ¨¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡e¡§HEV¤Î¥«¥¿¥í¥°Ç³Èñ¤Ï¡¢FF¼Ö¤¬26.0km¡¿L¡¢4WD¼Ö¤¬21.5km¡¿L¤Ç¤¹¡ÊWLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¡Ë¡£
¡¡Àè¿Ê°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ï¡ÖHonda SENSING¡×¤òÁ´¥¿¥¤¥×¤ËÉ¸½àÅëºÜ¤·¡¢¾×ÆÍ·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¤ä¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢¼ÖÀþ°Ý»ý»Ù±çµ¡Ç½¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥å¡¼¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Öe¡§HEV RS¡×¤Ï¤É¤³¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡RS¤Ï¡¢½éÂå¥ô¥§¥¼¥ë¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½¹Ô·¿¤ÎÅÐ¾ì¤È¤È¤â¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ª¤è¤½3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥°¥ì¡¼¥É¤ÎRS¤Ï¡ÖURBAN SPORT VEZEL¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È·Ç¤²¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀìÍÑ¥í¡¼¥À¥¦¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê½Å¿´¤ò²¼¤²¡¢°ÂÄêÀ¤È¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤òÀìÍÑ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±þÅúÀ¤ÎÎÉ¤¤¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³¹Ãæ¤ÎÄãÂ®°è¤«¤é¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥í¡¼¥É¤Þ¤Ç¡¢±¿Å¾¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¹â¤á¤ë»ÅÍÍ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢RSÀìÍÑ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤ä¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡¢Á°¸å¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥â¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥°¥ì¡¼¥É¤ÈÊ¬¤«¤ë»ÅÎ©¤Æ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿18¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁõÈ÷¤·¡¢¥í¡¼¡õ¥ï¥¤¥É¤Ê°õ¾Ý¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´¹â¤ò1545mm¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÅÔ»ÔÉô¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¤µ¡³£¼°Î©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¼ÂÍÑÀ¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¹õ´ðÄ´¤ËÀÖ¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥é¥Ã¥¯¥¹ ¥¹¥¨¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÀìÍÑ¥³¥ó¥Ó¥·¡¼¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÇºà´¶¤È¿§»È¤¤¤Ë¤è¤ê¡¢É¸½à¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤ÎRS¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿4WD¤ò½é¤á¤ÆÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤êÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤«¤éÀãÆ»¤ä°Å·¸õ»þ¤ÎÁö¹Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤Ã¤¿ÅÀ¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡4WD¤ÈÀìÍÑ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÄê´¶¤ò¹â¤á¤Ä¤ÄÁö¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ô¥§¥¼¥ëe¡§HEV RS¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¼ÂÍÑÀ¤ä²÷Å¬À¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¤Ë¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¿·»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£¸å¤ÎÀµ¼°¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£