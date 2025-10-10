¡ÖSPARK Fig¡×¥·¥êー¥ºÂè1ÃÆ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡×¤Î¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ê¥Ã¥×¥ë¡×¤¬10·î17Æü¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¡ª
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Î¥Ï¥¤¥¿ー¥²¥Ã¥È¸þ¤±¥Û¥Óー¥ìー¥Ù¥ë¡ÖT-SPARK¡×¤Î¡ÖSPARK Fig¡×¥·¥êー¥º¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ê¥Ã¥×¥ë¡×¤¬10·î17Æü¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¶õÌî¤ß¤Ê¤â¤¬ÊÑ¿È¤¹¤ë¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ê¥Ã¥×¥ë¡×¤ò¡ÖSPARK Fig¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Æ¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¡ÖT-SPARK¡×¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢Í½Ìó³«»ÏÆü¤Î·èÄê¤È¤È¤â¤ËËÜ¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥³¥Þ¥¹¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÃÅµ¡Ö¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¡×¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âè63²óÁ´ÆüËÜÌÏ·¿¥Û¥Óー¥·¥çー¤Ç¤ÏËÜ¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥³¥Þ¥¹¤¬Å¸¼¨Í½Äê¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¡×¥¥ã¥¹¥ÈÍ½Äê
¶õÌî¤ß¤Ê¤â/¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ê¥Ã¥×¥ëÌò¡¡°ª¤¢¤º¤µ¤µ¤ó
¼±ÊÕ¤«¤¬¤ê/¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥¸ー¥ëÌò¡¡Æ£ËÜÐÒÎ¤¤µ¤ó
°ì¾ò¤Ê¤¬¤»/¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ßー¥Æ¥£¥¢Ìò¡¡µÌ°Éºé¤µ¤ó
SPARK Fig ÂÔË¾¤ÎÂè°ìÃÆ¡ª
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡Ù¤è¤ê¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ê¥Ã¥×¥ë¡×¤¬ T-SPARK¤«¤é¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡ª
SF-01 SPARK Fig ¥×¥ê¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥é ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ê¥Ã¥×¥ë
(C)Project PRINCESS-SESSION
(C) £Ô£Ï£Í£Ù