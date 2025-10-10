¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¡¢Åìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦2025¡ª ½µ´©¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á 10/10¹æ
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍÍ¡¹¤ÊÆ°²è¤È¡¢¤½¤ì¤é¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö½µ´©¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡Ø¤è¤í¤º¤ä¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ø¤Û¤à¤é¡Ù¤µ¤ó¡Ø¤æ¤ó¡Ù¤µ¤ó¤Ø¡¢Åìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦2025¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÌÏÍÍ¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦2025¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö¤è¤í¤º¤ä¡×
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¤Û¤à¤é¤µ¤ó¡§¡ÖÉáÃÊ¡Ø¤è¤í¤º¤ä¡Ù¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¸µµ¤Ã´Åö¤Î¤Û¤à¤é¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¤æ¤ó¤µ¤ó¡§¡ÖÆ±¤¸¤¯¡Ø¤è¤í¤º¤ä¡Ù¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤æ¤ó¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡½¡½TGS¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¤Û¤à¤é¤µ¤ó¡§¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤Ë²Ã¤¨¡¢PC¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ê¥Þ¥¦¥¹¤ä¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¡Ë¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÎÀ½ÉÊ¤òÄ¾ÀÜ¿¨¤Ã¤Æ»È¤¤¿´ÃÏ¤ò»î¤»¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¿·¤·¤¤¥²¡¼¥à¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤Î¤Ç¡¢°ìºòÇ¯¤«¤éËèÇ¯»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤æ¤ó¤µ¤ó¡§¡Ö¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä¡¢¿·ºî¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Ê¤É¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥²¡¼¥à¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×
¡½¡½TGS¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤Û¤à¤é¤µ¤ó¡§¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤âåºÎï¤Ç¡¢·ÊÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÊý¤¿¤Á¤È½¸¤Þ¤Ã¤ÆÏÃ¤»¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤æ¤ó¤µ¤ó¡§¡Ö¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Çµ¡ºà¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ä¥Þ¥¦¥¹¤ÎÅ¸¼¨¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¶Ã¤¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤¿¤Î¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½°ìÈÖ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¤Û¤à¤é¤µ¤ó¡§¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬¼ÂºÝ¤ËÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤«¤±¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¡ª¡Ù¤È¡¢¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤á¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¹¡×
¤æ¤ó¤µ¤ó¡§¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ÀäÂÐ¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡©
¤Û¤à¤é¤µ¤ó¡§¡Ö¿·ºî¤Î¡ØÅíÂÀÏºÅÅÅ´¡Ù¤Ç¤¹¡£È¯É½¤µ¤ì¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ö¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ²þ¤á¤ÆÌÌÇò¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ°²è´ë²è¤È¤·¤Æ¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤âÍ·¤Ó¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤æ¤ó¤µ¤ó¡§¡Ö¡ØValheim¡Ù¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿Í·¤Ó¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½º£Ç¯¤ÎTGS¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤Û¤à¤é¤µ¤ó¡§¡Ö¾ðÊó¼ý½¸¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÊý¡¢e¥¹¥Ý¡¼¥Ä´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤ÎÊý¡¹¤ÈÏÃ¤»¤ë¡¢¸òÎ®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤æ¤ó¤µ¤ó¡§¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥²¡¼¥à¤ä¥Õ¥ê¡¼¥²¡¼¥à¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤òÉý¹¤¯ÂÎ¸³¤Ç¤¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ëµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÄÌ¿®ÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤Û¤à¤é¤µ¤ó¡§¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤óÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¤æ¤ó¤µ¤ó¡§¡Öº£Ç¯¤â¡Ø¤è¤í¤º¤ä¡Ù¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤ó¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
Åìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦2025¥Ý¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¡Ö¤Ò¤²¤ª¤ä¤¸¡×
¡ØÍ·¤Ó¤¤ì¤Ê¤¤¡¢Ìµ¸Â¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³«ºÅ¤·¤¿TGS2025¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ò¾å²ó¤ë47¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤«¤é1,136¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÅìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦2025ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢¡Ø¤Ò¤²¤ª¤ä¤¸¡Ù¤µ¤ó¤ÎX¤«¤é¤âÅê¹Æ¡ª
9·î25Æü¤ÎX¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Æ
¤Þ¤¿¡¢¤Ò¤²¤ª¤ä¤¸¤µ¤ó¤Ï¡¢µ¡ºà°¦¤ÈÆ°²èÊÔ½¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡Øjunpei¡Ù¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÅìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦¤ò½ä¤Ã¤¿¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
9·î25Æü¤Îjunpei¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¤½¤ÎÂ¾¡¢Åìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦2025¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÏÃ¤Ê¤É¤âYouTube¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
ÊÔ½¸¡§¤«¤È¤¸¤å¤ó
¼èºà¡§²°µ×Ã«¡¦¼êÅç