¿¹¼·ºÚ¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Ç¿²¤Ê¤¬¤é100¥¥í½Ð¤¹¡©¾¾Â¼ËÌÅÍ¡õÀÄÌÚÄÝ¤¬µ¿¤¤¤Î´ãº¹¤·¡ÖÀäÂÐ¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿¹¼·ºÚ¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¸ÄÀÅª¤Ê¥ï¥ó¥Ô¤ÇÈþµÓ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¿¹¼·ºÚ
¡¡º£ºî¤Ï¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¡¢¡ØÅ·µ¤¤Î»Ò¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¿·³¤À¿»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ07Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¡Ê¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¿SixTONES¡Ë¤Î18Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÍÀ¸¤ÎÎ¹¤òÉÁ¤¯¡£¿¹¤Ïµ®¼ù¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦À¡ÅÄ²ÖÉÄ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¼ç±é¤Î¾¾Â¼¡¢¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Î¹âÈª½¼´õ¤Î¤Û¤«ÀÄÌÚÍ®¡¢ÌÚÎµËãÀ¸¡¢¾åÅÄÍªÅÍ¡¢Çò»³Çµ°¦¡¢µÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢»£±ÆÃæ¤äÀëÅÁ³èÆ°¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò²óÁÛ¡£
¡¡¿¹¤Ï¼ï»ÒÅç¤Ç¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ´Ý1Æü¡¢¾è¤ì¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¼ºË¾¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ä¤é¤¯¤Æ¡¢º½ÉÍ¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¡×¤È¶ìÀï¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡ÖÎý½¬¤È¤¤¤¦¤«¡¢Í·¤Ó¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆ°²è¤ò»£¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥É¤Î¾å¤Ç°ìÄ¾Àþ¤Ç¿²¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«100¥¥í¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆ°¤½Ð¤·¤Æ¡£¿²¤Æ¤¿¤Þ¤ÞÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇÈ¤Ë¾è¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ì½ï¤Ë¼ï»ÒÅç¤Î»£±Æ¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¤ß¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤ÎÏÃ¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¡¢¾¾Â¼¤â¡Ö100¥¥í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¹¤®¤ë¡£ÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¿¹¤Ï¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¤Î¤¬´ñÀ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¸ÄÀÅª¤Ê¥ï¥ó¥Ô¤ÇÈþµÓ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¿¹¼·ºÚ
¡¡º£ºî¤Ï¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¡¢¡ØÅ·µ¤¤Î»Ò¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¿·³¤À¿»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ07Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¡Ê¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¿SixTONES¡Ë¤Î18Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÍÀ¸¤ÎÎ¹¤òÉÁ¤¯¡£¿¹¤Ïµ®¼ù¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦À¡ÅÄ²ÖÉÄ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹¤Ï¼ï»ÒÅç¤Ç¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ´Ý1Æü¡¢¾è¤ì¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¼ºË¾¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ä¤é¤¯¤Æ¡¢º½ÉÍ¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¡×¤È¶ìÀï¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡ÖÎý½¬¤È¤¤¤¦¤«¡¢Í·¤Ó¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆ°²è¤ò»£¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥É¤Î¾å¤Ç°ìÄ¾Àþ¤Ç¿²¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«100¥¥í¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆ°¤½Ð¤·¤Æ¡£¿²¤Æ¤¿¤Þ¤ÞÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇÈ¤Ë¾è¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ì½ï¤Ë¼ï»ÒÅç¤Î»£±Æ¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¤ß¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤ÎÏÃ¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¡¢¾¾Â¼¤â¡Ö100¥¥í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¹¤®¤ë¡£ÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¿¹¤Ï¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¤Î¤¬´ñÀ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£