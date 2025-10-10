Pixel Buds 2a¤ÏÇã¤¤¡© ANCÅëºÜ¡õ¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¸þ¾å¡£¤À¤±¤ÉÆüËÜ¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤ÃÍ¾å¤²
º£·î9Æü¤ËÈ¯Çä¤Ë¤Ê¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎPixel Buds 2a¡£
Pixel¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¥é¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤ÏÎ÷²Á¥â¥Ç¥ë¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¡ÊPixel Buds A¡Ë°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤ÏPixel A¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï»Ï¤á¤Æ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¡ÊANC¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¡£
°Ê²¼¡¢È¯ÇäÁ°¤«¤éÆþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆGizmodo¤Ë¤è¤ë¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¡Ä¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏPixel Buds 2a¤Ï2Ëü3800±ß¡£¡Ä¤½¤¦¡¢2021Ç¯¤Î½éÂå¤«¤é²Á³Ê¤¬ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Ç¤Ï30¥É¥ë¤ÎÃÍ¾å¤²¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤²Á³ÊÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢°Ê²¼¤ÎÊÆGiz¥ì¥Ó¥å¡¼¤è¤ê¤â¤ªÇã¤¤ÆÀ´¶¤Ï¥°¥ó¤Ã¤È²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¡Ê10/13Æü¤Þ¤Ç¡ËGoogle¥¹¥È¥¢¤ÏÁÏÎ©¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÃæ¤Ç¡¢Pixel Buds Pro2¤¬¥»¡¼¥ëÃæ¤Ç2Ëü7600±ß¡£Buds 2a¤È¤Î²Á³Ê¤µ¤¬¤«¤Ê¤ê½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Ê¤é¤¤¤Ã¤½Buds Pro2¤Ë¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Pixel A¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤ªÆÀ´¶¡£¤½¤ì¤ÏPixel¥¹¥Þ¥Û¤â¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£2021Ç¯ÅÐ¾ì¤ÎÁ°¥â¥Ç¥ë¤Ï99¥É¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤ÎÂ¿¤µ¤ÈÁõÃå´¶¤Î¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¥Î¥¤¥¥ã¥ó¤âÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤ËÍ£°ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢¤½¤ì¤¬ANC¡£
º£²ó¡¢¤½¤³¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¡ª 2021Ç¯¤Ê¤éµö¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤ËANC¤Ê¤¤¤Î¤ÏÏÀ³°¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤â¤Ã¤È°Â¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤í¤¢¤Ã¤ÆÅöÁ³¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤¤¤ËANCÅëºÜ¡ª
¤Þ¤º1ÈÖ¤Î¥¢¥×¥ÇÉôÊ¬¤«¤é¡£¤¤Þ¤·¤¿ANC¡ª Á°¥â¥Ç¥ë¤«¤é30¥É¥ëÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ129¥É¥ë¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï²Á³Ê2ÇÜ¤Ç2Ëü3800±ß¡Ä¡Ë¡£ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬ÄË¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ANC´Þ¤à¥¢¥×¥ÇÊ¬¤À¤È»×¤¨¤ÐÂÅÅö¡£
ANC¤È°ì¸À¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿Æü¡¹¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢Buds 2a¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëANCÀÇ½¤Ï¡¢Pro¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëPixel Buds Pro¤Î1.5ÇÜ¡£¤¿¤À¡¢PIxel Buds Pro¤Ï¡¢µîÇ¯Pixel Buds Pro 2¤È¤¤¤¦¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â½éÂå¤Î1.5ÇÜ¤Ç¤¹¤¬¤Í¡£
¤¿¤À¡¢½éÂåPro¤ÎANC¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç¤â½½Ê¬¡£¤¿¤Ö¤ó°Â²Á¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤ç¡©¤ÈÌýÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¤ê¥Î¥¤¥¥ã¥ó¸ú¤¤¤Æ¤Æ¶Ã¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
Gizmodo¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï¤¤¤Ä¤â¥¶¥ï¥¶¥ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Buds 2aÁõÃå¤Ç¥Î¥¤¥º¤Ï¾Ã¤¨¤Þ¤¹¡£Æ±Î½¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤âÊ¹¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ä¤âANCÀÇ½¤ò¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÃÏ²¼Å´¤Ç¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¥Î¥¤¥º¤¬Äã¸º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅ¼Ö¤Î²»¤¬¾Ã¤¨¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢¼ã´³¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼ÙËâ¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤ÄøÅÙ¡£
ºÇ¶á¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Nothing Ear 3¤è¤ê¤âANCÀÇ½¤Ï¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥â¥Ç¥ë¡¢Îã¤¨¤ÐBose¤ÎQuietComfort Ultra Earbuds¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÉé¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤âÈæ¤Ù¤ë¤Î¤¬¥¢¥ó¥Õ¥§¥¢¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ANC¤¬¥¬¥¯¤Ã¤ÈÍî¤Á¤¿¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤³¤ì¸¶°ø¤ï¤«¤é¤º¡£»¶ÊâÃæ¤äÃÏ²¼Å´¾è¼ÖÃæ¤ËµÞ¤Ë¼þÊÕ²»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â°Ìµ¡¼ï¤ÎPixel Buds Pro 2¤Ë¤Ï¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥ÖANCµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¡¢¼þÊÕ´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Buds 2a¤Ë¤Ï¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¤¤Î¤ËANC¶ñ¹ç¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Ä¡£ËÍ¤Î¥¤¥ä¥Õ¥©¥óÃ±ÂÎ¤Ç¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈANC¤Î°ÂÄêÀ¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì°Ê³°¤Ç¤ÏANC¤ËÉÔËþ¤Ê¤·¡£²Á³Ê°Ê¾å¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÃÍ¾å¤¬¤êÊ¬¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁõÃå´¶
¤³¤³¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£Buds 2a¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ºòº£¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤¢¤ë¤¢¤ë¤Î¥¹¥Æ¥à¤¬¤Ê¤¤¡¢´Ý¤Ã¤³¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¹¥¤·ù¤¤¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ª¤«¤é¤Ç¤Æ¤ë¤¢¤Î¥¹¥Æ¥à¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬¤É¤¦¤â¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤Ã¤Æ¤½¤³¤½¤³¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤â¤½¤Î¼ê¤Î¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ±¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤È¤¯¤ËBuds 2a¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¡£
¤Ä¤®¤Ë¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤â¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤ÏBuds Pro 2¤Ë¤â¤¢¤ë¥Ï¥Í¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Ï¥Í¤ò²ó¤·¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÍî¤Á¤º¤Ë°ÂÄê¤·¡¢Ìµ¤¯¤¹¤«¤â¤ÎÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ö¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Ç¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¥Î¥¤¥¥ã¥ó¤â¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤âÁ°¥â¥Ç¥ë¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È²»
ANC°Ê³°¤ÇÂç¤¤¯¥¢¥×¥Ç¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡£ANC¤¢¤ê¤Ç7»þ´Ö¡¢ANC¤Ê¤·¤ÎÁ°¥â¥Ç¥ë¤¬5»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£ANC¤¢¤ê¤Ç6»þ´ÖÄøÅÙ¤¬Ê¿¶Ñ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤Êý¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¡¢¥±¡¼¥¹¹þ¤ß¤À¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥ê¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¤Ï¥±¡¼¥¹¹þ¤ß¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¤Á24»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£Buds 2a¤Ï¡¢¥±¡¼¥¹¹þ¤ß¤ÇANC¤Ê¤·¤Ê¤é27»þ´Ö¡¢ANC¤¢¤ê¤Ç20»þ´Ö¡£Á°¥â¥Ç¥ë¤Ï¤½¤â¤½¤âANC¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ANC¤Ê¤·¤Ê¤é¾å¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£Buds 2a¤òÇã¤¦¿Í¤ÏANC¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤¬¥Ç¥Õ¥©¤À¤È»×¤¨¤Ð¡¢»ÈÍÑ´¶¤È¤·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¤Á¤Ï¤µ¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²»¤Ï¤Í¡ÄÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£²Ä¤â¤Ê¤¯ÉÔ²Ä¤â¤Ê¤¤¡£ÆÃÊÌ¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¤Û¤É·ù¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹¤¬¤ê¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤¯¡¢OnePlus Buds 4¤ÎÊý¤¬¤½¤³¤Ï¾å¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¡Ê¸¶ç¸À¤¦¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¢¤¨¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤è¤ê¤â¡¢²»¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ë¤â¤è¤ë¤Î¤«¤Ê¡£
µ¡Ç½
µ¡Ç½¤â¤½¤³¤½¤³¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¼þÊÕ²»¤ò¤¢¤¨¤Æ¤È¤ê¤³¤à¥È¥é¥ó¥¹¥Ú¥¢¥ì¥ó¥È¥â¡¼¥É¤¢¤ê¡¢²»À¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¢¤ê¡¢Gemini¤¢¤ê¡£
Gemini Live¤â»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¥¤¥ô¥á¥ó¥È¤Î¡ØTerror Twilight¡Ù¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿º¢¤ÎÏÃ¤òGemini¤Ë¤Õ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬Spotify¤Ç²¿¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÍý²ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÊÃ±¤Ê¥È¡¼¥¯¡Ê¹¥¤¤«¤É¤¦¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦²»³Ú¤¬¹¥¤¤«¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Gemini¤Èº£¸å¤É¤ì¤À¤±¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°Â²Á¥â¥Ç¥ë¤ÎPixel Buds 2a¤Ç¤âGeminiÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤«¤È¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ãµ¤¹µ¡Ç½¤ÎGoogle Find Hub¡¢¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ê¤É¤âÂÐ±þ¡£
PIxel¤ÏGoogleÃ¼Ëö¤Ê¤Î¤Ç¡¢Android¤È¤ÎÁêÀ¤¬°µÅÝÅª¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤âÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ÎPixel Buds¤ÏiOSÈÇ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Í¡£
ÁíÉ¾
¤¤¤¤¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤Ê¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢Pixel Buds 2a¤Ï¥Ð¥¸¥§¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ªÇã¤¤ÆÀ¤«¤É¤¦¤«¡£30¥É¥ëÊ¬¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬ANC¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ê¡£¤ªÆÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¶Ã¤¯¥¢¥×¥Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ê·ø¤¤¥¢¥×¥Ç¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£²ó¤ÎPixel Buds 2a¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤¤¤¤È¤³¤í¡§ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎANC¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤è¤·¡¢¿§¤¬¤¹¤¡¢ÁõÃå´¶¤ò¹â¤á¤ë¥Ï¥Í¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó
»ÄÇ°¤Ê¤È¤³¤í¡§ANC¤¬ÉÔ°ÂÄê¡©¡¢²»¤Ï¤Õ¤Ä¡¼¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¤Ê¤¤¡¢iOS¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏPixel Buds¥¢¥×¥ê¤¬ÈóÂÐ±þ