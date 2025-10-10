ËÜÊª¤Î¶â¤ò¡Ö¥á¥À¥ë¡×¤Èµ¶¤ê¡Ä´Ú¹ñ¤«¤éÌ©Í¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿³ÊÆ®²È¤Î35ºÐÃËÂáÊá¡¡ÆüËÜ¿Í7¿Í¤Î¼ó¤Ë¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡É»Ø¼¨Ìò¡É¤«
³ÊÆ®²È¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñÀÒ¤Î³ÊÆ®²È¡¦¶âºß·®¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¡ËÈï¹ð¡Ê35¡Ë¤Ï2025Ç¯1·î¡¢¥á¥À¥ë¤À¤Èµ¶¤Ã¤ÆÌó3.5kg¤Î¶â¤ò´Ú¹ñ¤«¤éÌ©Í¢¤·¤è¤¦¤È¤·¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Ê¤É200Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÆ¨¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÈÂçºåÀÇ´Ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»öÁ°¤Ë¤Ä¤«¤ó¤À¾ðÊó¤ò¤â¤È¤ËÀÇ´Ø¤Î¿¦°÷¤¬´Ú¹ñ¤«¤é¤ÎÅÏ¹Ò¼Ô¤Î²ÙÊª¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆüËÜ¿Í7¿Í¤¬¥á¥À¥ë¾õ¤Î¶â¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÈï¹ð¤Ï»Ø¼¨Ìò¤È¤ß¤é¤ì¡¢7¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂç²ñ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥á¥À¥ë¤À¤«¤é¿½¹ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£