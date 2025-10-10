°ËÆ¦½ôÅç¤ËºÆ¤ÓÂæÉ÷ÀÜ¶á¤Ø¡¢£²£³¹æ¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤é£±£²¡Á£±£³Æü¤ËÀÜ¶á¤Î¸«ÄÌ¤·
¡¡ÂæÉ÷£²£³¹æ¤Ï£±£°Æü¡¢²Æì¡¦ÆîÂçÅìÅç¤ËÀÜ¶á¤·¤¿¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£±Æü¤Ï¼¯»ùÅç¸©¡¦±âÈþÂçÅç¤Ë¶á¤Å¤¡¢¿ÊÏ©¤òËÌÅì¤ËÊÑ¤¨¡¢Ë½É÷°è¤òÈ¼¤Ã¤ÆÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤é£±£²¡Á£±£³Æü¤ËÅìµþ¡¦°ËÆ¦½ôÅç¤ØÀÜ¶á¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡ÂæÉ÷¤Ï£±£°Æü¸á¸å£¹»þ¸½ºß¡¢ÆîÂçÅìÅç¤ÎËÌËÌÀ¾Ìó£±£´£°¥¥í¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¿´µ¤°µ¤Ï£±£°£°£°¥Ø¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£±£¸¥á¡¼¥È¥ë¡£
¡¡Æ±Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤Ï¡¢£±£±Æü¤«¤é·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¡¢£±£²Æü¤«¤éÂç±«¤Ë²Ã¤¨¤Æ·ÙÊóµé¤ÎË½É÷¤äÇÈÏ²¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡££±£²Æü¤Ë¤ÏÈ¬¾æÅç¤ä»°ÂðÅç¤Ç¡¢ºÇÂçÉ÷Â®£³£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÌÔÎõ¤ÊÉ÷¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Ä£¤Ï¡¢ÂæÉ÷£²£²¹æ¤Ë¤è¤ëÂç±«¤ÇÃÏÈ×¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ë½É÷¤Ë¤â¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£