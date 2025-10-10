ÎáÏÂ¤Î¥ª¥·¥ê¡¼¥Ê¡¦24ºÐÈþ½÷¡¡¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¤¬ÉÁ¤¯½÷¿À¤Î¶ÊÀþÈþ¡¡¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ó¥¥Ë¤ÇÌ¥Î»
¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥Ò¥Ã¥×¤ò»ý¤Ä½÷Í¥¤ÎÀÆÆ£Î¤Æà¤µ¤ó¤¬½Ü»£GIRL Vol.26¡Ê1980±ß¡¢ÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°µÅÝÅª¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÈËá¤¾å¤²¤¿¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¤ÎÀÆÆ£Î¤Æà¤µ¤ó
½Ü»£GIRL¤Ï¡¢½µ´©SPA!(ÉÞ·¬¼Ò)¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¼Ì¿¿½¸¥·¥ê¡¼¥º¡£ËÜºî¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºÂè26ÃÆ¤È¤Ê¤ê¡¢6¿Í¤Î½Ü¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È¤òÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2022¤Ç¥ß¥¹½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÀÆÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤ë¥Ò¥Ã¥×¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¡ÖÎáÏÂ¤Î¥ª¥·¥ê¡¼¥Ê¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ü»£¥·¥ê¡¼¥º½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëÀÆÆ£¤µ¤ó¤ÏÀ¶Á¿¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë°áÁõ¤Ç¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¡£±ïÂ¦¤Î¤¢¤ë¸ÅÉ÷¤ÊÆüËÜ²È²°¤Ç¤Î¥í¥±¤Ç¤Ï¡¢Áë¤ËÍÛ¤¬º¹¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë»£±Æ¡£½÷¿À¤Î¤è¤¦¤Ê¿À¡¹¤·¤µ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËºÙ¤¤Â¸µ¤«¤éÂ³¤¯´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Ò¥Ã¥×¤Ï¡¢¡ÖÎáÏÂ¤Î¥ª¥·¥ê¡¼¥Ê¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¡£¥Ö¥ë¡¼¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤É¤ÎÍ¥¤·¤¤¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼É÷¥Ó¥¥Ë¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÃíÌÜ¤Î¿·À±¡¦Ê¡°æÍüè½²Ú¤µ¤ó¡£¥µ¥¦¥Ê¤Ç¶Ë¾å¥Ü¥Ç¥£¤¬´À¤Ð¤à¥«¥Ã¥È¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£½÷Í¥¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î¥¹¥ì¥ó¥À¡¼Èþ½÷¡¦ÀÆÆ£Î¤Æà¤µ¤ó¤ÏÎ¢É½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£¾¾Åç¤«¤Î¤ó¤µ¤ó¡¢¾¾ËÜÆü¸þ¤µ¤ó¡¢ENA¤µ¤ó¡¢À¥¸Í¤ß¤ë¤«¤µ¤ó¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÀÆÆ£Î¤Æà¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤µ¤¤¤È¤¦¤ê¤Ê¡¡24ºÐ¡¡2001Ç¯1·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡¡T160¡¡2022Ç¯10·î¡¢¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2022¤Ç¥ß¥¹½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ò¼õ¾Þ¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢Â¿¿ô¤Î±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£1st¼Ì¿¿½¸¡Ö¿§ºÌ¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢X¡Ê@rina_pyonpyont¡Ë¡¢Instagram¡Ê¡÷rina_pyonpyon¡Ë
¡ÚÊ¡°æÍüè½²Ú¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
2005Ç¯¡¢´ôÉì¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¹â¹»À¸Æüµ¡Á¥¥ß¤È¤Ä¤¯¤ëÀÄ½Õ¡Á¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£BS»þÂå·à¡Ø¤ª¤¤¤ÁÉÔ»×µÄ¤¬¤¿¤ê¡Ù¡ÊNHK BS¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2024Ç¯9·î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¾×·âÅª¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢³Æ»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤¢¤¤¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬10·î29ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡£10·î17ÆüÁ´¹ñ¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ø¥½¡¼¥¾¥¯¡Ù¤Ç¤Ï¥Á¥³Ìò¤ò±é¤¸¤ë
¡Ú¾¾Åç¤«¤Î¤ó¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
2006Ç¯¡¢°¦É²¸©À¸¤Þ¤ì¡£¡ÖÀ©¥³¥ì22¡×½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£¸½ºß¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖEYECANDY¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£2024 Ç¯¤Ë3ÂåÌÜ¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¤Ë½¢Ç¤¡£º£¸å¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥·¡¼¥º¥óÊó¹ð²ñ¤Ê¤É¤Ë½Ð±éÍ½Äê¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢X¡Ê@ kanon_ecdy¡Ë¡¢Instagram¡Ê¡÷ kanon401_official¡Ë
¡Ú¾¾ËÜÆü¸þ¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
2000Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£2016Ç¯¡¢HKT48¤ÎÂè4´ü¸¦µæÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£2019Ç¯¤Ë12th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°Õ»Ö¡×¤ÇÉ½Âê¶Ê½éÁªÈ´¡£2022Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÂ´¶È¸å¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â³èÌö¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏX¡Ê@hinata__1211¡Ë¡¢Instagram¡Êmatsumoto_hinata¡Ë
¡ÚENA¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£T166¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤ËÈó¾ï¶Ð¤ÎÊÝ·ò¼¼¤ÎÀèÀ¸¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£2023Ç¯¤ËCYBERJAPAN DANCERS¤Ë²ÃÆþ¡£¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÊ¨¤«¤»¤Ê¤¬¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â³èÌö¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏInstagram¡Ê@cjd_ena¡Ë¡¢X¡Ê@cjd_ena¡Ë
¡ÚÀ¥¸Í¤ß¤ë¤«¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
2002Ç¯¡¢ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦NEOJAPONISM¤ÎºÇÇ¯¾¯¥»¥ó¥¿¡¼¡£Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¥³¥¹¥×¥ì³èÆ°¤òÓÏ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤Ç¼Ì¿¿½¸¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Ê¤É¥¢¥¤¥É¥ë¥é¥¤¥Ö°Ê³°¤Ç¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X¡Ê:@NEOJAPO_miruka¡Ë