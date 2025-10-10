G¥«¥Ã¥×Èþ¥Ü¥Ç¥£¤Ï·òºß¡¡32ºÐ¤Î¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¥°¥é¥Ó¥¢ÅÅ·âÉüµ¢
¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¶¶¤·¤ç¤¦»Ò¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤¬¡¢¡Ø½µ´©FLASH¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Ç¡¢2022Ç¯¤Î°úÂà°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢ÅÅ·âÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¿·¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ¥ÏÇ¤ÎL¥«¥Ã¥×¥Ð¥¹¥È¡õ¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¤ÎÅÄÌîÍ«¤µ¤ó
¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï2016Ç¯¤Ë¥°¥é¥É¥ë¤«¤éÅ¾¿È¤·¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¡¢2022Ç¯¡¢°úÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£9·î26Æü¡¢¥Þ¥«¥ª¤Ç¤Î»£±Æ²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ËËÜ³ÊÉüµ¢¤·¡¢¤³¤ì¤¬°úÂà¸å½é¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
FLASH¤Ç¤ÏÂÞ¤È¤¸8¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢G¥«¥Ã¥×¥Ü¥Ç¥£¤Î·òºß¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢°úÂà¸å¤ÎÀ¸³è¤äº£¸å¤Î³èÆ°¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹â¶¶¤·¤ç¤¦»Ò¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤¿¤«¤Ï¤·¤·¤ç¤¦¤³¡¡32ºÐ¡¡1993Ç¯5·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¡T161¡¦B87(G)W59H86¡¡2016Ç¯¤Ë¥°¥é¥É¥ë¤«¤éÅ¾¿È¤·¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡£2022Ç¯¡¢°úÂà¡£9·î26Æü¡¢¥Þ¥«¥ª¤Ç¤Î»£±Æ²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ËËÜ³ÊÉüµ¢¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X¡Ê@TS_takasho¡Ë¡¢Instagram¡Ê@ts_takasho¡Ë