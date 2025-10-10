¡Ú²òÀâ¡Û¸øÌÀ¡¢¼«¸øÏ¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¡¡´Ø·¸Êø²õ¡Ä¼¡¤Î¼óÁê¤ÏÃ¯¤Ë¡©
ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¤ÎÏ¢Î©´Ø·¸¤¬Êø²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÊ¿ËÜÅµ¾¼µ¼Ô¤¬¡¢3¤Ä¤Îµ¿Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼«¸øÏ¢Î©´Ø·¸¤Î²ò¾Ã¡¢¤½¤Î¸å¤Î²ñ¸«¤Ê¤ÉÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤É¤¦¤ß¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹â»Ô»á¤Î²ñ¸«¤Ç°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¡¦ÉÔËþ¡¦Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤Ç¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Îµ¼Ô¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤«¤éÅÜ¤ê¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ï¢Î©²ò¾Ã¤Ç°Õµ¤¾ÃÄÀ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÅÜ¤ê¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¸øÌÀ¤È¼«Ì±¤Î´Ö¤Ë2¤Ä¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¤Þ¤º¡¢²ñµÄ¤ÎÌÜÅª¤¬°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸øÌÀÅÞ¤Ï10Æü¡¢¼«Ì±ÅÞÂ¦¤«¤é·ëÏÀ¤ò¤â¤é¤¦¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¸øÌÀÅÞÂ¦¤«¤éÃÏÊý¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¡¢¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦Ç§¼±¤Ç¤·¤¿¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢10Æü¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£¸øÌÀÅÞ¤Ï10Æü¤¬ºÇ½ª´ü¸Â¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¸øÌÀÅÞ¤Î°Æ¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¡¢ÅÞÆâ¤Ç¶¨µÄ¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ì²óÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¡È¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡É¤ÎÇ§¼±¤Î»ý¤ÁÊý¤ÎÇ§¼±¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÜÍè¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶¨µÄ¤Ï¿åÌÌ²¼¤Ç¡¢ÌÜÅª¡¦´ü¸Â¤Ê¤É°Õ¼±¥ì¥Ù¥ë¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤ä¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¤Ç¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î¼«¸ø¤Ë¤Ï¥Ñ¥¤¥×¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¤ÎÄ´À°¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õ¼±¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡¢¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¤Þ¤µ¤ËÉ½¤ì¤¿²ñÃÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú3¤Ä¤Îµ¿Ìä¡Û
1¡¥²¿¤¬¡©¥È¥Ã¥×²ñÃÌ·èÎö¤ÎÉñÂæÎ¢
2¡¥Î¥Ã¦¤ÇÂç¾æÉ×¡©¹â»ÔÁíºÛ¡¢¼¡¤Î°ì¼ê
3¡¥¸øÌÀÎ¥Ã¦¤Ç¡Ä¼¡¤Î¼óÁê¤ÏÃ¯¡©
¢£²¿¤¬¡©¥È¥Ã¥×²ñÃÌ·èÎö¤ÎÉñÂæÎ¢
¡½¡½¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¡¢¥È¥Ã¥×²ñÃÌ¡¢ÉñÂæÎ¢¤Ç¤Ï°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÁÛÄê³°¡×¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢º£²ó¤Î¶¨µÄ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬15Ê¬ÄøÅÙ¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤é1»þ´Ö30Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¹¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¡Ö¸øÌÀÅÞ¤Ï²óÅú¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ì¤ÐÎ¥Ã¦¤ò¼¤µ¤Ê¤¤³Ð¸ç¡×¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¶¨µÄ¤Ç¤Ê¤¯¡¢²óÅú¤ò¤â¤é¤¦²ñÃÌ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢·ë²Ì¡¢¼«Ì±ÅÞÂ¦¤«¤é¤Îµá¤á¤â¤¢¤ê¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤È¸øÌÀÅÞÂ¦¤Ï¤ß¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤ò¼«Ì±ÅÞ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¤Ç¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Þ¤ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¸·¤·¤¯¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÂÅ¶¨°Æ¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¹â»Ô»á¤Ï¡¢ÅÞÆâ¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤°Æ¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢10Æü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬¤½¤ÎÂÅ¶¨°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬²ñ¸«¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¡Ö¤Þ¤³¤È¤ËÉÔ½½Ê¬¡×¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¸øÌÀÅÞ¤ÏÏ¢Î©Î¥Ã¦¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê·èÃÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÏ¢Î©Î¥Ã¦¡×¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é´ûÄêÏ©Àþ¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸øÌÀÅÞ¤Ï9ÆüÌë¡¢´´Éô¤ÇÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¡ÖÎ¥Ã¦¤¢¤ê¤¤ÎµÄÏÀ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¡¢¹â»ÔÂÎÀ©¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤ò¤á¤°¤ëÂÐ±þ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£¹â»Ô¿·ÂÎÀ©¤ÇÉÔµºÜµÄ°÷¤òÅÞ´´Éô¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤Ç¤¹¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¸ò¾Ä¿ÍÉÔºß¡×¤ÎÌäÂê¡£¸øÌÀÅÞ¤ËÂÀ¤¤¥Ñ¥¤¥×¤Î¤¢¤ë¸ò¾Ä¿Í¤¬¹â»ÔÂÎÀ©¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¸å¤í½â¤È¤Ê¤ëËãÀ¸ÉûÁíºÛ¤Ï¡¢²áµî¤Ë¸øÌÀÅÞ¤ò¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ö´Ø·¸¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅÜ¤ê¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¹â»ÔÁíºÛ¤Î²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÁíºÛ¤¬Ã¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â·ëÏÀ¤ÏÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÉ½¸þ¤¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢¹â»Ô¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Î¢¶âÌäÂê¤ÇÉÔµºÜ¤Î¤¢¤Ã¤¿µÄ°÷¤òÅÞ´´Éô¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤êÈãÈ½¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÃ¯¤Ç¤â¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤ÎÀ¯¼£»ÑÀª¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤ÏÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Î¥Ã¦¤ÇÂç¾æÉ×¡©¹â»ÔÁíºÛ¡¢¼¡¤Î°ì¼ê
¡½¡½¹â»ÔÁíºÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡¤Î°ì¼ê¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º£²ó¤Î¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÎÍ×µá¤Ï¹â¤¹¤®¤Ç¡¢¤Î¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼¡¤Î°ì¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÏÀ¯¸¢¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©³ÈÂç¤òÁÀ¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÎ¥Ã¦¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤È¤Î¶¨µÄ¤Ë¤â°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¹ñÌ±Ì±¼ç¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ë²¾¤Ë²Ã¤ï¤ì¤Ð²áÈ¾¿ô¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬È´¤±¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤À¤±¤Ç¤Ï²áÈ¾¿ô¤ËÃ£¤·¤Þ¤»¤ó¡£¹ñÌ±Ì±¼ç¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡ÖÏÃ¤ÎÁ°Äó¤¬°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¹â»Ô»á¤¬¼¡¤Î°ì¼ê¤È¤·¤Æ¹ñÌ±Ì±¼ç¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾¤ÎÌîÅÞ¤Ø¤ÎÏ¢·È¤òµá¤á¤ë¤Î¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¸øÌÀÎ¥Ã¦¤Ç¡Ä¼¡¤Î¼óÁê¤ÏÃ¯¡©
¡½¡½À¯¼£¤Î´ðÈ×¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Ï¢Î©²ò¾Ã¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ã¯¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©Î¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¤«ÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÌÀÅÞ¤Ï»ØÌ¾Áªµó¤Ç¹â»Ô»á¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîÅÞ¤ÎÆ°¤¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ØÌ¾Áªµó¤Ç¡ÖÌîÅÄÂåÉ½°Ê³°¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯ÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤¬¼«Ê¬¤ÎÅÞ°Ê³°¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ÛÎã¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ë¤Ï¡Ö¶ÌÌÚÂåÉ½¤È½ñ¤¯¤Î¤âÁªÂò»è¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¥Á¡¼¥à¤¬¤Ð¤é¤Ð¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Î©·û¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¡¢°Ý¿·¤Î¶¨ÎÏ¤ò²¾¤ËÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞÃ±ÆÈ¤è¤êÂ¿¤¤¥Á¡¼¥à¤ò·ÁÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Î»þÅÀ¤Ç¸«ÄÌ¤·¤Ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¤Î¼óÁê¤¬¤¦¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
28Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»Ô»á¤¬¼óÁê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÊÌ¤Î¸õÊä¤¬µÞÉâ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£·è¤Þ¤é¤º¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤¬²ñÃÌ¤ËÎ×¤à¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£26Ç¯Â³¤¤¤¿¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬Êø¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ðÈ×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¡¢º£¸å¡¢À¯¼£¤¬°ìµ¤¤ËÎ®Æ°²½¤·Àè¹Ô¤¤¬¤ß¤¨¤Ê¤¤¡¢¡ÖÌ¤ÂÎ¸³¥¾¡¼¥ó¡×¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£