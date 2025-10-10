¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥¿¥¤¥¬¡¼¤Î¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥°¥Ã¥º¡É¤¬Ä¶¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó»¨²ß¤Ê¤É711¼ïÅ¸³«
¡¡ËÌ²¤¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯È¯¤Î»¨²ß¥¹¥È¥¢¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥¿¥¤¥¬¡¼¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡×¤Ï¡¢10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥°¥Ã¥ºÂè1ÃÆ¤ò½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½¸¤á¤Æ¾þ¤ê¤¿¤¤¡ª¡¡¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×°ìÍ÷
¢£¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤ä¥®¥Õ¥È¤â
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢HOLLY ¡õ JOLLY¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¡È¥ï¥¯¥ï¥¯¡É¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡ª¡Ë¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à711¼ï¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢Éô²°¤ò¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥É¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ë¡È¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡É¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ä¥ê¡¼¤Ë¾þ¤ë¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶õ´Ö¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¥ë¡¼¥à¥Ç¥³¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ç¾þ¤ê¤òºî¤ëDIY¥Ç¥³¤âÂ¿¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¿©´ï¤ä¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Ê¥×¥¥ó¡¢¤ª²Û»Ò¤Å¤¯¤ê¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢¡È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤ò¤â¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÅ¸³«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¤â¤·¤í¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ä¥¥Ã¥º¸þ¤±¥°¥Ã¥º¤Ê¤ÉÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¡È¥®¥Õ¥È¡É¤Î¤Û¤«¡¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÍÑÉÊ¤â½¼¼Â¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î½àÈ÷¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½¸¤á¤Æ¾þ¤ê¤¿¤¤¡ª¡¡¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×°ìÍ÷
¢£¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤ä¥®¥Õ¥È¤â
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢HOLLY ¡õ JOLLY¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¡È¥ï¥¯¥ï¥¯¡É¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡ª¡Ë¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à711¼ï¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢Éô²°¤ò¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥É¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ë¡È¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡É¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ä¥ê¡¼¤Ë¾þ¤ë¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶õ´Ö¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¥ë¡¼¥à¥Ç¥³¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ç¾þ¤ê¤òºî¤ëDIY¥Ç¥³¤âÂ¿¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¿©´ï¤ä¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Ê¥×¥¥ó¡¢¤ª²Û»Ò¤Å¤¯¤ê¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢¡È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤ò¤â¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÅ¸³«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¤â¤·¤í¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ä¥¥Ã¥º¸þ¤±¥°¥Ã¥º¤Ê¤ÉÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¡È¥®¥Õ¥È¡É¤Î¤Û¤«¡¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÍÑÉÊ¤â½¼¼Â¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î½àÈ÷¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£