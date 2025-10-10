¡Ö¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¡×¹üÀÞ¾è¤ê±Û¤¨ÁíÂÎ²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶¥±ËÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ëÊ¿±Ë¤®¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ïº£¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤Ë¡¡ÃÞ»çµÖ¹â¡¦Ì¶ÅÄÁó
¡¡º£²Æ¤Ë¹Åç»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤Î¶¥±ËÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ëÊ¿±Ë¤®¤Ç¡¢Ê¡²¬¡¦ÃÞ»çµÖ3Ç¯¤ÎÌ¶ÅÄÁó¡Ê18¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£Âç²ñ1¥«·îÁ°¤Ë¹üÀÞ¤·¤¿±¦¼ê¼ó¤ÎÄË¤ß¤ò¤³¤é¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î¥¿¥¤¥à¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤ÆÄºÅÀ¤Ë¡£¡ÖÀäÂÐ¤ËÍ¥¾¡¤¹¤ë¡×¤ÈÎ×¤ó¤ÀÂç²ñ¤Ç¡¢Í¸À¼Â¹Ô¤ÇÆüËÜ°ì¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡8·î19Æü¤ÎÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ëÊ¿±Ë¤®·è¾¡¡£Á°È¾¤ò2ÈÖ¼ê¤ÇÄÌ²á¤·¤¿Ì¶ÅÄ¤Ï¥¹¥Ñ¡¼¥È¤·¤Æ¼«¸Ê¿·¤Î1Ê¬1ÉÃ52¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£µÕÅ¾Í¥¾¡¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢±¦¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¡ÖÁ°È¾¤ÏÍÞ¤¨¤Æ¸åÈ¾¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¾¡Éé¡×¤È¤Î¥×¥é¥óÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡100¥á¡¼¥È¥ëÊ¿±Ë¤®¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤À¡£Ê¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»Ô¤ÎÊ¿ÌîÃæ3Ç¯»þ¤Î2022Ç¯¡¢Á´¹ñÃæ³Ø¹»Âç²ñ¡ÊÁ´Ãæ¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¡£¸©Æâ¶þ»Ø¤Î¿Ê³Ø¹»¡¢ÃÞ»çµÖ¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿23Ç¯¤Ë¤ÏÁ´¹ñÁíÂÎ¤Ç8°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Æ±Ç¯¤Î¼¯»ùÅç¹ñÂÎ¤Ç¤Ï¾¯Ç¯ÃË»ÒB¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÂçÌî¾ë¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿ÊÆËþÆàÈþ¥³¡¼¥Á¡Ê56¡Ë¤Ï¡ÖÍ¥¤ì¤¿Íý²òÎÏ¤Ç¶µ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤°¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡£±¿Æ°Ç½ÎÏ¤â¹â¤¯¡¢±Ë¤®¤ËÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈºÍÇ½¤òÉ¾¤¹¤ë¡£
¡¡¤À¤¬ºòÇ¯¤ÎÌ¶ÅÄ¤ÏÉé½ý¤Î±Æ¶Á¤Ç½½Ê¬¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡¢º£²Æ¤â7·î½é½Ü¤Ë±¦¼ê¼ó¤ò¹üÀÞ¡£Á´¹ñÁíÂÎ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1¥«·î¶á¤¯±Ë¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Þ¤Ç¶Ú¥È¥ì¤Ç¾åÈ¾¿È¤òÃÃ¤¨¤Ê¤¬¤éÁ´ÃæÍ¥¾¡»þ¤Î±ÇÁü¤ò·«¤êÊÖ¤·¸«¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤À¡£ÄË¤ß¤¬»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÎ×¤ó¤ÀËÜÈÖ¡£¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¾å°Ì6¿Í¤¬1Ê¬1ÉÃÂæ¤Ë¤Ò¤·¤á¤¯»àÆ®¤òÀ©¤·¤¿¡£Ì¶ÅÄ¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤Æ²¿¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸½ºß¤ÎÌ¶ÅÄ¤Ï¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Ä¡£¡Ö¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Á´¹ñÁíÂÎ¤Î¸å¤ËÎý½¬¤ò¤ä¤á¡¢Æñ´ØÂç³Ø¤Î¼õ¸³¤Ë¸þ¤±¤ÆÌÔÊÙ¶¯Ãæ¡£ÊÆËþ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¡Ê28Ç¯¤Î¡Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç50¥á¡¼¥È¥ë¤¬¿·¼ïÌÜ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤¢¤ëÌ¶ÅÄ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¶¥µ»·ÑÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç³ØÆþ³Ø¸å¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¿å±Ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤Î·Ð¸³¤âÀÑ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦18ºÐ¡£¤É¤ó¤ÊÆ»¤Ç¤âÎÏ¶¯¤¯ÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë
¡¡Ì¶ÅÄÁó¡Ê¤à¤¿¡¦¤¢¤ª¤¤¡Ë2007Ç¯9·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»Ô½Ð¿È¡£178¥»¥ó¥Á¡¢64¥¥í¡£»Ð2¿Í¤Î±Æ¶Á¤Ç3ºÐ¤«¤é¿å±Ë¤ò»Ï¤á¤¿¡£¼¡»Ð¤ÎÉö¡Ê19¡Ë¡áÊ¡²¬Âç¡á¤âÊ¡²¬Âç¼ãÍÕ¹â3Ç¯»þ¤Î2023Ç¯¤ËÁ´¹ñÁíÂÎ½÷»Ò200¥á¡¼¥È¥ë¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âº·É¤¹¤ë¿Í¤Ï12Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ½÷»ÒÊ¿±Ë¤®¤Ê¤É¤Ç¥á¥À¥ë3¸Ä¤ÎÎëÌÚÁïÈþ¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡£