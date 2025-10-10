¿·¤¿¤Ê»ØÉ¸¡Öºî¶·Ã±¼ý»Ø¿ô¡×¤ò¿·Àß¡¢¥³¥á¤ÎÍ½ÁÛ¼ý³ÏÎÌ Á°Ç¯»º¤è¤êÁý²Ã¸«¹þ¤ß¡Ú¿·³ã¡Û
ËÌÎ¦ÇÀÀ¯¶É¤¬¡¢9·î25Æü»þÅÀ¤Ç¤Î¥³¥á¤ÎÍ½ÁÛ¼ý³ÏÎÌ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã¸©¤Î10a¤¢¤¿¤ê¤ÎÍ½ÁÛ¼ý³ÏÎÌ¤Ï524kg¤Ç¡¢Á°Ç¯»º¤ËÈæ¤Ù9kg¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¾å±Û¤¬Á°Ç¯Èæ¤Ç4kg¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ±Û¤Ç15kg¤ÎÁý²Ã¡¢²¼±Û¤Ç11kg¤ÎÁý²Ã¡¢º´ÅÏ¤Ç4kg¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÌÎ¦ÇÀÀ¯¶É¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢ºîÉÕ¤±ÌÌÀÑ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤ä7·î¤ÎÅÐ½Ï´ü¤ËÅ·¸õ¤¬ÎÉ¤¯¡¢8·î¤ËÅ¬ÅÙ¤Ê±«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç10a¤¢¤¿¤ê¤Î¼ýÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤Ïº£Ç¯»º¤«¤é¡Øºî¶·»Ø¿ô¡Ù¤Î½¸·×¤ò¼è¤ê¤ä¤á¡¢¶áÇ¯¤Î¹â²¹¤Ê¤Éµ¤¸õÊÑÆ°¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¿·¤¿¤Ê»ØÉ¸¡Øºî¶·Ã±¼ý»Ø¿ô¡Ù¤ò¿·Àß¡¢º£Ç¯¤Î³µ¿ôÃÍ¤Ï102¤È¤Ê¤êËÌÎ¦¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã¸©¤Î10a¤¢¤¿¤ê¤ÎÍ½ÁÛ¼ý³ÏÎÌ¤Ï524kg¤Ç¡¢Á°Ç¯»º¤ËÈæ¤Ù9kg¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¾å±Û¤¬Á°Ç¯Èæ¤Ç4kg¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ±Û¤Ç15kg¤ÎÁý²Ã¡¢²¼±Û¤Ç11kg¤ÎÁý²Ã¡¢º´ÅÏ¤Ç4kg¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÌÎ¦ÇÀÀ¯¶É¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢ºîÉÕ¤±ÌÌÀÑ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤ä7·î¤ÎÅÐ½Ï´ü¤ËÅ·¸õ¤¬ÎÉ¤¯¡¢8·î¤ËÅ¬ÅÙ¤Ê±«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç10a¤¢¤¿¤ê¤Î¼ýÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤Ïº£Ç¯»º¤«¤é¡Øºî¶·»Ø¿ô¡Ù¤Î½¸·×¤ò¼è¤ê¤ä¤á¡¢¶áÇ¯¤Î¹â²¹¤Ê¤Éµ¤¸õÊÑÆ°¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¿·¤¿¤Ê»ØÉ¸¡Øºî¶·Ã±¼ý»Ø¿ô¡Ù¤ò¿·Àß¡¢º£Ç¯¤Î³µ¿ôÃÍ¤Ï102¤È¤Ê¤êËÌÎ¦¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³¤,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¹©¾ì,
¾åÅÄ,
ºë¶Ì,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¿À»ö,
ÂçÁ¥,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹