¼«Âð¤Ë¿Æ»Ò£³¿Í¤Î°äÂÎ¡Ä»àË´¤ÎÂ©»Ò »¦¿ÍÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¡¡Åì¹Åç»Ô
Åì¹Åç»Ô¤Î½»Âð¤Ç¿Æ»Ò£³¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï»àË´¤·¤¿Åö»þ£³£²ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ò»¦¿Í¤ÎÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±·î¡¢Åì¹Åç»ÔÈ¬ËÜ¾¾Æî¤Î½»Âð¤Ç¤³¤Î²È¤ËÊë¤é¤¹Î¾¿Æ¤ÈÂ©»Ò¤Î£³¿Í¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¿Æ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì£±³¬¤È£²³¬¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤¢¤ª¤à¤±¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â©»Ò¤Ï£²³¬¤Ë¤¢¤ë¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ç¼ó¤òÄß¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÂè»°¼Ô¤Ë¤è¤ë²ðºß¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢Â©»Ò¤¬Î¾¿Æ¤Î¼ó¤ò¼ê¤Ç¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿¤¢¤È¼«¤é¼ó¤òÄß¤Ã¤¿¤È¤·¡¢ÍÆµ¿¼Ô»àË´¤Î¤Þ¤Þ½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£³¿Í¤ËÁè¤Ã¤¿·ÁÀ×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£