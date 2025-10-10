32ºÐÇÐÍ¥¡¢Ç¯Æâ³èÆ°µÙ»ß¤òÊó¹ð¡Öº£²ó¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÏËÜ¿Í¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢³°ÅªÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÝ¯°æ·½ÅÐ¡Ê32¡Ë¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÇ¯Æâ¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£10Æü¡¢Ý¯°æ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉñÂæ¡ØËºµÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Ù¤ÇÀéÁá½ÖÊ¿Ìò¤òÌ³¤á¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Ý¯°æ·½ÅÐ
¡¡Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡ÖÝ¯°æ·½ÅÐÇ¯Æâ¤Î³èÆ°µÙ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÀèÆüÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢Ý¯°æ·½ÅÐ¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê½Ð±éÍ½Äê¤ÎÉñÂæ¤Î¹ßÈÄµÚ¤Ó¡¢ÊÀ¼Ò¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤òÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Ý¯°æ·½ÅÐ¤Ï¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤ËÈ¼¤¤¡¢Ç¯Æâ¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤È¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏÇÐÍ¥³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢°ìÄê´ü´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È³èÆ°µÙ»ß¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÏËÜ¿Í¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢³°ÅªÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢¡ÖÉñÂæ¤ÎÀ©ºî²ñ¼ÒÍÍ¡¢¶¦±é¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë´Ø·¸³Æ½ê¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦²¿Â´¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡Ý¯°æ¤Ï¡¢ 1993Ç¯2·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ù¡¢¡Ø¥¥ã¥ê¥¢¡ÁÙÝÇË¤ê¤Î·Ù»¡½ðÄ¹¡Á¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø°Å»¦¶µ¼¼¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£10·î3Æü¤Ë¡¢½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÉñÂæ¡ØËºµÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Ù¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
