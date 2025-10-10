¥ä¥¯¥ë¥È²«¶â´ü¤Ë¤¤¤¿°Õ³°¤Ê¡È¤â¤Î¤Þ¤ÍÌ¾¿Í¡É¤¬È½ÌÀ¡ª¡Ö¿¿Ãæ¤µ¤ó¤ÎÂÇÀÊÆþ¤ë¤È¤³¤í¤È¤«¡Ä¡×
¡¡BS10¤ÎÌîµå¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤¬9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥ä¥¯¥ë¥È²«¶â´ü¤Î°Õ³°¤Ê¡È¤â¤Î¤Þ¤ÍÌ¾¿Í¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2023Ç¯10·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÁ°½µ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡Ö100²óµÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡×¤Î¸åÈ¾Àï¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¿¿ÃæËþ»á¡Ê54¡Ë¡¢Àî¾å·û¿»á¡Ê50¡Ë¡¢¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¡Ê46¡Ë¤È¡ÈÈÖÁÈ¹×¸¥ÅÙ¡É¤Î¹â¤¤3¿Í¤¬¥²¥¹¥È¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ³Ú¤·¤¤¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¡ÖÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¡×¤ÎºÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿3¿Í¡£¤À¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âËè½µ½Ð±é¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢·ë¶É¤Ïº£¸å¤â¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÆ²¡¹¤¿¤ëÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¶ÛµÞ´ë²è²ñµÄ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹Í¤¨¤¿¿·¥³¡¼¥Ê¡¼¸õÊä¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ö¥â¥Î¥Þ¥Í¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡×¤òÄó°Æ¤·¤¿Àî¾å»á¤Ï¼«¤éÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÃæÂ¼µªÍÎ»á¡Ê52¡Ë¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ¼ÂÀ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤â¤ª¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸Þ½½Íò»á¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¸«¤¿Áª¼ê¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤òµá¤á¤¿Àî¾å»á¡£¤À¤¬¡¢¸Þ½½Íò»á¤Ï¡ÖËÍ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ÎÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö°ìÄê¿ô¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë1¿Í¡¢2¿Í¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸Â¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¸Þ½½Íò»á¡£¤½¤ì¤Ê¤é¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¤ÏÃ¯¤¬¡È¤â¤Î¤Þ¤Í¾å¼ê¡É¤Ê¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖµÜËÜ¿µÌé¡×¡Ê¿¿Ãæ»á¡Ë¡ÖµÜËÜ¤µ¤ó¡×¡Ê¸Þ½½Íò»á¡Ë¤È¤½¤í¤Ã¤ÆÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡¿¿Ãæ»á¤¬¡Ö¿µÌé¤Ï²¿¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤Í¡£·û¿¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢¤ä¤ì¤Ð¤ß¤ó¤Ê¤¹¤°Ê¬¤«¤ë¡×¤ÈµÜËÜ¿µÌé»á¡Ê54¡Ë¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¸Þ½½Íò»á¤â¡Ö¤¦¤Þ¤¤¶ñ¹ç¤Ë¸ØÄ¥¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿¿Ãæ¤µ¤ó¤ÎÂÇÀÊÆþ¤ë¤È¤³¤í¤È¤«¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¤¬¤¦¤Þ¤½¤¦¤À¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¿¿Ãæ»á¡£¡Ö²¶¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤è¡£²¶¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ê°ìËÜ¤Ê¤Î¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£