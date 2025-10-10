¡Ö¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤È²»¤¬¤·¤ÆÉ÷Ï¤¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È²Ð¤¬¡×½»Âð1ÅïÁ´¾Æ¡¡¼¯»ùÅç¡¦Í¯¿åÄ®
¼¯»ùÅç¸©¤ÎÍ¯¿åÄ®¤Ç10ÆüÍ¼Êý¡¢²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Ëº´Í¯¿å·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10Æü¸á¸å4»þ¤¹¤®¡¢Í¯¿åÄ®¹±¼¡¤Ç¡Ö²È¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢²°º¬¤Þ¤Ç²Ð¤¬Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Î½»Ì±¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢ÇÀ¶È¡¦¿¢Â¼¾¡Èþ¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤ÎÌÚÂ¤Ê¿²°¤Î½»Âð1Åï¡¢¤ª¤è¤½120Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¢Â¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÊ¤ÈÄ¹ÃËÉ×ÉØ¤Î4¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢½Ð²ÐÅö»þ¡¢ºÊ¤¬²È¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð»ö¤Ëµ¤¤Å¤¤¤ÆÆ¨¤²½Ð¤·¡¢¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¿¢Â¼¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ï½Ð²ÐÅö»þ¡¢Í¼¿©¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤È²»¤¬¤·¤ÆÉ÷Ï¤¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤Þ¤É÷Ï¤¤«¤é²Ð¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬²Ð»ö¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
