¡ÖÅÅÏÃ¤¬ÉÝ¤¯¤Æ15Ê¬¤â¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦...¡×¤É¤¦¤·¤¿¤é¡ÈÅÅÏÃ¶²ÉÝ¾É¡É¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤ë¡© 20Âå²ñ¼Ò°÷¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÇº¤ß¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Â³¡¹
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½»µÈÈþµª¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖBlue Ocean¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 9:00¡Á11:00¡Ë¡£Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÂô°æÀ½Ìô presents ¥ª¥È¥Ê¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò¡¢Blue Ocean¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅÅÏÃ¶²ÉÝ¾É¡×¤Ê¤É¤ÎÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¡ä
»ä¤ÏÅÅÏÃ¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£¶ÐÌ³Àè¤Ç¤ÏËÜÍè¡¢±Ä¶È¤ÎÊý¤¬¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äó½ÐÊª¤ÎÆÄÂ¥¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢³ÎÇ§»ö¹à¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î»Å»ö¤âÃÙ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö»ä¤¬ÅÅÏÃ¤«¤±¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é»ä¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë±Ä¶È¤Î»Å»ö¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤ÏÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£1¤Ä¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ë15Ê¬¤°¤é¤¤¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢±Ä¶È¤µ¤ó¤â»Å»ö¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤À¤á¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£ÅÅÏÃ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ÅÅÏÃ¤¬ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¤â¿´¤ò¥¶¥ï¥¶¥ï¤µ¤»¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê20Âå¸åÈ¾¡¦½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡ö
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤Ï¡¢¤³¤Î¿¼¹ï¤ÊÇº¤ß¤Ë¡¢¤Þ¤º¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËÊú¤¨¤ë¡ÖÅÅÏÃ¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¡×¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¿¦¾ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö±Ä¶È¤Î¿Í¤Î¼ê¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÊÌ¤ÎÉô½ð¤Î¿Í¤¬ÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê·òÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¶ÈÌ³¤¬¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤Î¾å¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤Þ¤º¡¢¾å¤ÎÊý¤Ë¡Ø¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¡¢°ì¸ÀÁêÃÌ¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾åÁØÉô¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÅÏÃ¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤ò¹îÉþ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¡ÈÅÅÏÃ¤¬ÉÝ¤¤¡É¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ë¡×¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ñ¥Ã¤ÈÅú¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ä¡¢¡ÖÅÜ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡ÖÌµÍýÆñÂê¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤Î·Ð¸³¤È¤·¤Æ¡¢NHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿·¿Í»þÂå¤Ë¡Ö¡ÈÏÃ¤Î¥¿¥Í¡ÉÃµ¤·¤«¤é¼èºàÀßÄê¤Ê¤É¡¢Á´Éô¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÅö»þ¤Ï¥á¡¼¥ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÁ´ÉôÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡£¼ª¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É1ÆüÃæ¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¡ÖÅÅÏÃ¤Ã¤ÆËÜ¿ô¤·¤Æ¤ì¤Ð´·¤ì¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ô¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í¤Ã¤Æ¡¢²¿¤Ç¤â´·¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤Î»þ¤Ï»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¡È½¬¤¦¤è¤ê´·¤ì¤è¡É¤ÎÀº¿À¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÎÉ¤¤¤ÈÀâ¤¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¿ô¤ò¤³¤Ê¤¹¡×¤³¤È¤Ç¡Ö¼«¿®¡×¤È¡Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë
ÅÅÏÃ¤Ï¡Ö´·¤ì¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢ÀÎ¤Ë¸Ä¿ÍÂðÇÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢ËèÄ«¤Ò¤¿¤¹¤éÆÏ¤±Àè¤ØÅÅÏÃ¤ò¤«¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1Æü50·ï¤È¤·¤Æ¡¢1Ç¯¤È¤Ê¤ì¤ÐËÄÂç¤Ê·ï¿ô¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·Ð¸³¤Ï¡Ö¤É¤ì¤À¤±¤ÎÁê¼ê¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¼«¿®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ô¤ò¤³¤Ê¤¹¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¤³¤ÎÂÐ±þ¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¼«Á³¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÃËÀ¡¦50Âå¡Ë
¢¡¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯ËÉ»ß¤Ë¡ÖÂæËÜ¡×¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë
ÂæËÜ¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤º°§»¢¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ø¤Î¼è¤ê·Ñ¤®°ÍÍê¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤ÆâÍÆ¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤Ê¤É¡£¤½¤ì¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¡ØYES¡Ù¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤ÎÊ¸¡×¡Ö¡ØNO¡Ù¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤ÎÊ¸¡×¤ÈÁªÂò¤·¤Æ¼¡¤Ë¿Ê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç²¿²ó¤â»È¤¤²ó¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ²æ¤¬²È¤ÎÌ¼¤â¡¢»õ°å¼Ô¤ÎÍ½Ìó1¤Ä¤â¤È¤ì¤Ê¤¤ÅÅÏÃ·ù¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê½÷À¡¦60Âå¡Ë
¢¡ÌÀ¤ë¤¤À¼¤ÇÇº¤à»þ´Ö¤òÃ»¤¯¤¹¤ë
¤È¤Ë¤«¤¯ÅÅÏÃ¤Ï¡Ö½¬¤¦¤è¤ê´·¤ì¤è¡×¤Ç¤¹¡ª »öÁ°¤Ë¡Ö³ÎÇ§¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥á¥â¤·¤Æ¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¯¡×ÄøÅÙ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÏÇº¤Þ¤º¡¢ÌÀ¤ë¤¤À¼¤ÇÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼è°úÀè¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç·Ð¸³ÃÍ¤â¾å¤¬¤ê¡¢Î×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡ÊÃËÀ¡¦60ÂåÁ°È¾¡Ë
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20251003090000
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ http://www.tfm.co.jp/bo/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@BlueOceanTFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12635
10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅÅÏÃ¶²ÉÝ¾É¡×¤Ê¤É¤ÎÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¡ä
»ä¤ÏÅÅÏÃ¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£¶ÐÌ³Àè¤Ç¤ÏËÜÍè¡¢±Ä¶È¤ÎÊý¤¬¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äó½ÐÊª¤ÎÆÄÂ¥¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢³ÎÇ§»ö¹à¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î»Å»ö¤âÃÙ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö»ä¤¬ÅÅÏÃ¤«¤±¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é»ä¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë±Ä¶È¤Î»Å»ö¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤ÏÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£1¤Ä¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ë15Ê¬¤°¤é¤¤¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢±Ä¶È¤µ¤ó¤â»Å»ö¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤À¤á¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£ÅÅÏÃ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ÅÅÏÃ¤¬ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¤â¿´¤ò¥¶¥ï¥¶¥ï¤µ¤»¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê20Âå¸åÈ¾¡¦½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡ö
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤Ï¡¢¤³¤Î¿¼¹ï¤ÊÇº¤ß¤Ë¡¢¤Þ¤º¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËÊú¤¨¤ë¡ÖÅÅÏÃ¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¡×¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¿¦¾ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö±Ä¶È¤Î¿Í¤Î¼ê¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÊÌ¤ÎÉô½ð¤Î¿Í¤¬ÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê·òÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¶ÈÌ³¤¬¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤Î¾å¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤Þ¤º¡¢¾å¤ÎÊý¤Ë¡Ø¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¡¢°ì¸ÀÁêÃÌ¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾åÁØÉô¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÅÏÃ¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤ò¹îÉþ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¡ÈÅÅÏÃ¤¬ÉÝ¤¤¡É¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ë¡×¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ñ¥Ã¤ÈÅú¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ä¡¢¡ÖÅÜ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡ÖÌµÍýÆñÂê¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤Î·Ð¸³¤È¤·¤Æ¡¢NHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿·¿Í»þÂå¤Ë¡Ö¡ÈÏÃ¤Î¥¿¥Í¡ÉÃµ¤·¤«¤é¼èºàÀßÄê¤Ê¤É¡¢Á´Éô¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÅö»þ¤Ï¥á¡¼¥ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÁ´ÉôÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡£¼ª¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É1ÆüÃæ¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¡ÖÅÅÏÃ¤Ã¤ÆËÜ¿ô¤·¤Æ¤ì¤Ð´·¤ì¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ô¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í¤Ã¤Æ¡¢²¿¤Ç¤â´·¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤Î»þ¤Ï»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¡È½¬¤¦¤è¤ê´·¤ì¤è¡É¤ÎÀº¿À¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÎÉ¤¤¤ÈÀâ¤¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈÈþµª
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¿ô¤ò¤³¤Ê¤¹¡×¤³¤È¤Ç¡Ö¼«¿®¡×¤È¡Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë
ÅÅÏÃ¤Ï¡Ö´·¤ì¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢ÀÎ¤Ë¸Ä¿ÍÂðÇÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢ËèÄ«¤Ò¤¿¤¹¤éÆÏ¤±Àè¤ØÅÅÏÃ¤ò¤«¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1Æü50·ï¤È¤·¤Æ¡¢1Ç¯¤È¤Ê¤ì¤ÐËÄÂç¤Ê·ï¿ô¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·Ð¸³¤Ï¡Ö¤É¤ì¤À¤±¤ÎÁê¼ê¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¼«¿®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ô¤ò¤³¤Ê¤¹¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¤³¤ÎÂÐ±þ¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¼«Á³¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÃËÀ¡¦50Âå¡Ë
¢¡¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯ËÉ»ß¤Ë¡ÖÂæËÜ¡×¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë
ÂæËÜ¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤º°§»¢¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ø¤Î¼è¤ê·Ñ¤®°ÍÍê¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤ÆâÍÆ¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤Ê¤É¡£¤½¤ì¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¡ØYES¡Ù¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤ÎÊ¸¡×¡Ö¡ØNO¡Ù¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤ÎÊ¸¡×¤ÈÁªÂò¤·¤Æ¼¡¤Ë¿Ê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç²¿²ó¤â»È¤¤²ó¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ²æ¤¬²È¤ÎÌ¼¤â¡¢»õ°å¼Ô¤ÎÍ½Ìó1¤Ä¤â¤È¤ì¤Ê¤¤ÅÅÏÃ·ù¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê½÷À¡¦60Âå¡Ë
¢¡ÌÀ¤ë¤¤À¼¤ÇÇº¤à»þ´Ö¤òÃ»¤¯¤¹¤ë
¤È¤Ë¤«¤¯ÅÅÏÃ¤Ï¡Ö½¬¤¦¤è¤ê´·¤ì¤è¡×¤Ç¤¹¡ª »öÁ°¤Ë¡Ö³ÎÇ§¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥á¥â¤·¤Æ¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¯¡×ÄøÅÙ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÏÇº¤Þ¤º¡¢ÌÀ¤ë¤¤À¼¤ÇÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼è°úÀè¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç·Ð¸³ÃÍ¤â¾å¤¬¤ê¡¢Î×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡ÊÃËÀ¡¦60ÂåÁ°È¾¡Ë
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20251003090000
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ http://www.tfm.co.jp/bo/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@BlueOceanTFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12635