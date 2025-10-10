¡ÈSixTONES¾¾Â¼ËÌÅÍ¡É¤ËµÜºê¤¢¤ª¤¤¡õ¹âÈª½¼´õ¤¬´¶¿´¡Ö¤³¤ó¤Ê°ã¤¦¤ª´é¤ò¡×¡Ö2¿Í¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×
¡¡6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¶¦±é¤ÎµÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢¹âÈª½¼´õ¤«¤é¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¤¤¤ÁÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾¾Â¼¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀëÅÁ³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÜºê¤Ï¡Ö¹âÈª¤µ¤ó¤È¾¾Â¼¤µ¤ó¤Î¥Á¡¼¥à¡Ê¡©¡Ë¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¾¾Â¼¤Ïµ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤Ë¶ì¾Ð¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÌò¼Ô¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Î¾¾Â¼¤µ¤ó¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡È¤¢¡¢¤³¤ó¤Ê°ã¤¦¤ª´é¤ò¤â¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤À¡É¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤â¾Ð¤¤À¼¤¬À¹¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¹¤´¤¯¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ê¤Ë¤«¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤êÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡Ä¤½¤Î¶õµ¤´¶¤¬¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¡¢¤¤¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿¼ýÏ¿¤ÎÍÍ»ÒÌÀ¤«¤¹µÜºê¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë´ÑµÒ¤¬Ê¨¤¯¤È¡¢¾¾Â¼¤Ï¡Ö¤·¡¼¡×¤È¿Íº¹¤·»Ø¤ò¸ý¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÈÖÁÈ¶¦±é¤·¤¿¹âÈª¤â¡Ö2¿Í¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤°ã¤Ã¤Æ¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏÀÅ¤«¡Á¤Ë±ó¤¯¤Ë¤¤¤Æ¡Ä¡Ø¾¾Â¼¤¯¤ó¤Ïº£¤Ê¤Ë¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ÉÃÆ¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ºÇ¹â¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤¤Ãç´Ö¤È¤¤¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤²¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡¡»×¤ï¤º¾¾Â¼¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¹âÈª¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤È¤«¤Ê¤¤¤«¤é¿®Íê¤¹¤ëÃç´Ö¤ä¿´µö¤»¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈµÜºê¤Ë»¿Æ±¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÊüÁ÷ºÑ¤ß¤À¤½¤¦¤Ç¾¾Â¼¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ÎÍ¾±¤¤ò²õ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤ß¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£²õ¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¶²½Ì¤·¤Ê¤¬¤é¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¡¢¡ØÅ·µ¤¤Î»Ò¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¿·³¤À¿»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ07Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¡Ê¾¾Â¼¡Ë¤Î18Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÍÀ¸¤ÎÎ¹¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¿¹¼·ºÚ¡¢ÀÄÌÚÍ®¡¢ÌÚÎµËãÀ¸¡¢¾åÅÄÍªÅÍ¡¢Çò»³Çµ°¦¡¢±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
