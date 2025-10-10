¡ÚÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÀÐÀîÎË¡Ö»Ä¤ê2Æü´Ö¤Ç¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¡×5¥ª¡¼¥Ð¡¼¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·ÀÀ¤¦
¡¡¡þÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¯¥µ¥¹Âè2Æü¡Ê2025Ç¯10·î10Æü¡¡¿ÀÆàÀî¸©¡¡²£ÉÍCC¡á7315¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡59°Ì¤«¤é½Ð¤¿ÀÐÀîÎË¡Ê34¡áCASIO¡Ë¤Ï2¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¡¢1¥È¥ê¥×¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î73¤ÈÍî¤È¤·¡¢ÄÌ»»5¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç69°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Î1Æü¤À¤Ã¤¿¡£ÀÐÀî¤Ï¡ÖºòÆü¤è¤ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â°×¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤Ä¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥ß¥É¥ë¥Ñ¥Ã¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ÄÇ°¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡1ÈÖ¤Ç3¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼È¯¿Ê¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ñ¥Ã¥È¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£10ÈÖ¤Ç¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¯¤È°ÅÅ¾¡£14ÈÖ¤Ç¤Ï¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òº¸¤Î³³²¼¤ËÍî¤È¤·¤Æ¥È¥ê¥×¥ë¥Ü¥®¡¼¡£14ÈÖ¤Ç¤Ï½éÆü¤â¥È¥ê¥×¥ë¥Ü¥®¡¼¤òµÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥í¥±¡¼¥·¥ç¥óÅª¤Ë¶ì¼ê¡£³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¹ï¤à¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¡£
¡¡³«ËëÁ°¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¡¢¤³¤Î2Æü´Ö¤ÏÉÔËÜ°Õ¤Ê¥é¥¦¥ó¥É¤¬Â³¤¤¤¿¡£¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢»Ä¤ê2Æü´Ö¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£