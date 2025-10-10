¤¿¤À¤ÎÆÇ¿Æ¤À¤Ã¤¿¡Ä±¿Æ°²ñ¤Î¿Æ»Ò¶¥µ»¤ÇÌÜÎ©¤È¤¦¤È¤·¤¿¤éÌ¼¤Ë·ù¤ï¤ì¤ÆÊì¿Æ¤¬È¿¾Ê¤·¤¿ÏÃ
±¿Æ°²ñ¤Ç¤Ï¿Æ»Ò¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¶¥µ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£µ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤Æ³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿Êý¸þ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¿Æ»Ò¤Îå«¤Ë¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢±¿Æ°²ñ¤Î¿Æ»Ò¶¥µ»¤ÇÌÜÎ©¤È¤¦¤È¤·¤¿¤éÌ¼¤Ë·ù¤ï¤ì¤ÆÊì¿Æ¤¬È¿¾Ê¤·¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥À¥ó¥¹¤ÇÌÜÎ©¤È¤¦¤È¤·¤¿¤éµÕ¸ú²Ì
¡Ö±¿Æ°²ñ¤Ç¿Æ»Ò¤Ç¥À¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¶¥µ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¸µ¡¹¥À¥ó¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì¼¤Ë¤â½¬¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥¯¥é¥¹¤ËÆ±¤¸¥À¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤¦»Ò¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤â¤ªÊì¤µ¤ó¤â¥À¥ó¥¹¤¬¾å¼ê¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÌ¼¤Ï¤¤¤Þ¤¤¤Á¥À¥ó¥¹¤Ø¤ÎÇ®ÎÌ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¥À¥ó¥¹¤ÎÈ¯É½²ñ¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ä°áÁõºî¤ê¤Î¤Û¤¦¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë´¶¤¸¤Ç¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢±¿Æ°²ñ¤Î¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢¤½¤Î¿Æ»Ò¤è¤ê¤â»ä¤¬ÌÜÎ©¤Æ¤Ð¡¢Ì¼¤âµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÍÙ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¥¬¥Á¤ÇÍÙ¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Ï°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ì¼¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¡Ø¤â¤¦¥À¥ó¥¹¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¥Þ¥Þ¤ß¤¿¤¤¤Ë¥À¥ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÌÜÎ©¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÌÜ¤¬³Ð¤á¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤¹¤ë¿Æ»Ò¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢Ì¼¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¡£¤Þ¤µ¤ËÆÇ¿Æ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏÌ¼¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå ½÷À¡¦¼çÉØ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯7·î¡Ë
¢¦ ±¿Æ°²ñ¤Î¿Æ»Ò¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢³Ú¤·¤à¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£Ì¼¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌµ»ë¤·¤ÆË½Áö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¾ð¤±¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
