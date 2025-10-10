¿·ÌÚÍ¥»Ò¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ø¡ª¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤ò¸ì¤ë Î¹¹Ô¤ÎÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¾Ò²ð¤â
ÌÀÆü10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë11»þ¡Á ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¡ÖGoogle Pixel presents ANOTHER SKY¡×¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¿·ÌÚÍ¥»Ò¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Önon-no¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ò8Ç¯´ÖÌ³¤á¡¢¸ø¼°Instagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï¸½ºß492Ëü¿Í¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢ÌÀÆü¤è¤ë9»þÊüÁ÷³«»Ï¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï10·î´üÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤È¤È¤â¤ËW¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡£¡¡
¤½¤ó¤Ê¿·ÌÚ¤Î¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡£2014Ç¯¤ËCM»£±Æ¤Î¤¿¤áË¬¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢Îò»Ë¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¤È¡¢¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤¬Â©¤Å¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡£2017Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¿·ÌÚ¼«¤é»£±ÆÃÏ¤È¤·¤Æ´õË¾¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤¤¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÎ¹¤ÎÌÜÅª¤Î°ì¤Ä¤Ï¡ÖÆ°Êª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÆ°Êª±à¤òË¬Ìä¡£Êü¤·»ô¤¤¤Ë¤µ¤ì¤¿Æ°Êª¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤ä¡¢¥¥ê¥ó¤Ø¤Î±Â¤ä¤ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤ËÃíÌÜ¡£ÃÏÃæ³¤¤Îµû²ð¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤â´®Ç½¤·¡¢Àå¸Ý¤òÂÇ¤Ä¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜÁ´¹ñ¡¦À¤³¦³ÆÃÏ¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¿À¸¿è¤ÎÎ¹¿Í¤Ç¤¢¤ë¿·ÌÚ¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¿È¤òÂç¸ø³«¡£Î¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤É¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥µ¥°¥é¥À¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¤ä¥Ð¥ë¥»¥í¥Í¡¼¥¿³¤´ß¤Ê¤É¡¢°ÊÁ°Ë¬Ìä¤·¤¿ºÝ¤Î»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤â½ä¤ê¡¢¼«¤é¤ÎÂÀ×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£10ºÐ¤Î¤³¤í¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿Èà½÷¡£Éý¹¤¤À¤Âå¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëº£¤Î»Ñ¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÏÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡¢Ä¹¤¤²¼ÀÑ¤ß¤È¡¢°úÂà¤¹¤é¹Í¤¨¤¿¶ìÇº¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿³¹¤ò¤á¤°¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¿·ÌÚ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ò¸ì¤ë¡£30Âå¤È¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤¬¿ø¤¨¤ë¡¢¿ÍÀ¸¤Î¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤È¤Ï¡©
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¤³¤Î10·î¤«¤é¿·¤¿¤ËMC¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ËÙÅÄ¿¿Í³¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤À¡£4¤«·îÁ°¤Ë¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Ö¤Þ¤µ¤«º£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ªÎÙ¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ËÙÅÄ¡£º£ÅÄ¹Ì»Ê¤ÈËÙÅÄ¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
