¥Ýー¥ë¡¦¥Ô¥¢ー¥¹¤¬°û¼ò±¿Å¾¤ÇÂáÊá¡Ä¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÁö¹Ô¼ÖÀþ¤ËÄä¼Ö¤·¿çÌ²
¡¡¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Î²«¶â´ü¤ò»Ù¤¨¤¿ÅÂÆ²Æþ¤êÁª¼ê¥Ýー¥ë¡¦¥Ô¥¢ー¥¹¤¬°û¼ò±¿Å¾¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØTMZ¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡¦¥Ñ¥È¥íー¥ë¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö¶É¤Ï¡Ø¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¡Ù¤Î¤ªÉ¨¸µ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¹Ù³°¤Î¥µ¥ó¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Ð¥ìー¤òÄÌ¤ë¹âÂ®Æ»Ï©101¹æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ»Ï©¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥ó¥¸¥íー¥Ðー¤ò³ÎÇ§¡£±¿Å¾ÀÊ¤òÇÁ¤¯¤È¡¢¤½¤³¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥¢ー¥¹¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·Ù´±¤Ï¥Ô¥¢ー¥¹¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ë¤è¤ë¾ã³²¤ÎÃû¸õ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢°û¼ò±¿Å¾¤ÎÁÜºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢È¿±þ¤ò³ÎÇ§¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ô¥¢ー¥¹¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¼ÖÎ¾Ë¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Î±Æ¶Á²¼¤Ç¤Î±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡¦¥Ñ¥È¥íー¥ë¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Ãæ±ûÃÏ¶è»öÌ³½ê¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ô¥¢ー¥¹¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë±Æ¶Á²¼¤Ç¤Î±¿Å¾¤Ï·ÚÈÈºá¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢º£¸å¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»Ô¸¡»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥¢ー¥¹¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÏÌ¤¤ÀÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡°úÂà¸å¤Î¥Ô¥¢ー¥¹¤ÏÏÃÂê¤Ë»ö·ç¤«¤Ê¤¤¿ÍÊª¤À¡£
¡¡2021Ç¯¡¢¡ØESPN¡Ù¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ô¥¢ー¥¹¤Ï¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥Ñー¥Æ¥£ー¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥é¥¤¥ÖÅê¹Æ¤·¡¢ÎÑÍý¾å¤ÎÅÔ¹ç¤«¤é¡ØESPN¡Ù¤Ë·ÀÌóÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹â³Û¥Ýー¥«ー¥²ー¥à¤Ë¤ª¤±¤ë18Ëü¥É¥ë¡ÊÌó2750Ëü±ß¡Ë¤ÎÌ¤ÊÖºÑµ¿ÏÇ¤¬ÁÊ¾Ù¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤Û¤«¡¢°Å¹æ»ñ»º¤ÎÀëÅÁ¤Ç¤â°ãÈ¿¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ê¡¢140Ëü¥É¥ë¡ÊÌó2²¯14000Ëü±ß¡Ë¤ÎÈ³¶â½èÊ¬¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹ÂÐ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¥·¥êー¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤é20¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó32¥¥í¡Ë¤òÍçÂ¤È¥Ð¥¹¥íー¥Ö¤ÇÊâ¤¤¤ÆÄÌ¶Ð¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¼Â¹Ô¡£Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´ñ¹Ô¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃÀ¤ÊÈ¯¸À¤äÍ½ÁÛ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤ë¥Ô¥¢ー¥¹¡£¤À¤¬¡¢¡ÈTruth¡Ê¿¿¼Â¡Ë¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò·Ç¤²¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ë¡Î§¤Ï½å¼é¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
Ê¸=Meiji