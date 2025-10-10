04 Limited Sazabys¡¢¡ØYON EXPO¡Ç25¡Ù³«ºÅµÇ°¤Ë²áµî¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò3½µ¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Îー¥«¥Ã¥È¤Ç°ìµóÇÛ¿®
¡¡04 Limited Sazabys¤¬¡¢Åìµþ TOYOTA ARENA TOKYO¤Ë¤Æ11·î8Æü¡¢9Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÃ±ÆÈ¸ø±é¡ØYON EXPO¡Ç25¡Ù¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢²áµî¤Î¡ØYON EXPO¡Ù3¸ø±é¤ò3½µ¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Îー¥«¥Ã¥È¤Ç°ìµóÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡¡ÇÛ¿®¤Ï¡¢10·î11Æü21»þ¤«¤é¤Î¡ØYON EXPO¡Ç19¡Ù¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡£¤Ê¤ª¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ØYON EXPO¡Ù¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î¥é¥¤¥Ö±é½Ð¤È¤Ï°ã¤¤¡¢ÆÃ¸ú¤ä±ÇÁü±é½Ð¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥¨¥ó¥¿¥á´¶°î¤ì¤ë¥¢¥êー¥ÊÃ±ÆÈ¸ø±é¡£²áµî¤Ë¤Ï²Í¶õ¤Î±¿Á÷²ñ¼Ò¡ÈYon Express¡É¡¢²Í¶õ¤Î¶õ¹Á²ñ¼Ò¡ÈYON AIRLINES¡É¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Æー¥Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ï¡¢²Í¶õ¤Î¥ìー¥·¥ó¥°¥Áー¥à¡ÈYON RACING¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³«ºÅÍ½Äê¡£¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¥¨¥ê¥¢¤Î¤Û¤«¡¢ºÂÀÊ¤â¡È¥Ï¥¤¥ª¥¯¡É¤ä¡È¥ì¥®¥å¥éー¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥ó¥ÉÆÈ¼«¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸ø±é¤Î¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë