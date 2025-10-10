ÃÎ¿Í½÷À¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÊú¤¤Ä¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¡¡·ÙÈ÷°÷¤ÎÃË¡Ê76¡Ë¤òÂáÊá¡Ú²¬»³¡Û
º£·î¡Ê10·î¡Ë¡¢½÷À¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÊú¤¤Ä¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢²¬»³¸©Áí¼Ò»Ô¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÁí¼Ò»ÔËêÃ«¤Î·ÙÈ÷°÷¤ÎÃË¡Ê76¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï5Æü¸áÁ°7»þ50Ê¬¤´¤í¤«¤é¸áÁ°8»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢²¬»³¸©ÆîÉô¤Ë½»¤à40Âå¤Î½÷À¤Î²È¤ò¼Ö¤ÇË¬¤Í¡¢½÷À¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÊú¤¤Ä¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¶Ã¤«¤»¡¢Æ±°Õ¤·¤Ê¤¤°Õ»×¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤µ¤»¤Æ¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤«¤é¤ÎÈï³²¿½¹ð¤ò¼õ¤±¤ÆÁÜºº¤Î¾å¤ÇÃË¤ÎÍÆµ¿¤òÆÃÄê¤·¡¢¤¤ç¤¦¡Ê10Æü¡ËÂáÊá¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÃË¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£