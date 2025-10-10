¡ÚÇðºê´¢±©¸¶È¯¡Û¡Ö°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤ËºâÀ¯»Ù±ç³È½¼¤ò¡×¸¶È¯30km·÷Æâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¹ñ¤ËÍ×Ë¾¡Ú¿·³ã¡Û
¸¶È¯¤«¤é30km·÷Æâ¤Ë¤¢¤ë7¤Ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î¥È¥Ã¥×¤¬³Æ¾ÊÄ£¤ò²ó¤ê¡¢¸¶»ÒÎÏËÉºÒÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ëºâÀ¯»Ù±ç¤Î³È½¼¤Ê¤É¤òÍ×Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÀéÃ«»Ô¤äÄ¹²¬»Ô¤Ê¤É6»Ô1Ä®¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢10Æü¸á¸å¡¢ºâÌ³¾Ê¤ÇºØÆ£ÍÎÌÀÉûÂç¿Ã¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢Í×Ë¾½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÍ×Ë¾¤Ç¤Ï²°ÆâÂàÈò¤äÈòÆñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÎÀ©¶¯²½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¸¶»ÒÎÏËÉºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉéÃ´¤¬ÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤³¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦Å¬ÀÚ¤ÊºâÀ¯»Ù±ç¤¬É¬Í×¡×¤È¤·¡¢ÅÅ¸»»°Ë¡¸òÉÕ¶âÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý³ÈÂç¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
16Æü¤Ë¤Ï»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ£Ä¹´±¤äÅìµþÅÅÎÏ¼ÒÄ¹¤é¤¬¸©µÄ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍ×Ë¾¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú¤ò¼¨¤¹¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾®ÀéÃ«»Ô µÜºê±ÙÃË»ÔÄ¹
¡Ö(ºØÆ£ºâÌ³ÉûÂç¿Ã¤«¤é)¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍè¤¿°ÕÌ£¤ÏÈó¾ï¤Ë½Å¤¤¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ÉÔ¶Ñ¹Õ¤Ê»°Ë¡¤Ë¤è¤ê¡¢µÕ¤Ë¿Í¸ý¤ä»º¶È¤ÎÎ®½Ð¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢Èó¾ï¤Ë¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ç²ÝÂê¤ÎÂ¿¤¤30km·÷Æâ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼óÅÔ·÷¤ÎÊý¡¹¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¡×
¤Þ¤¿¡¢16Æü¤Î¸©µÄ²ñ¤Ç¤ÏÅìµþÅÅÎÏ¤¬1¹æµ¡～5¹æµ¡¤Î¤¦¤Á¡¢°ìÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇÑÏ§¤Î¸¡Æ¤³«»Ï¡×¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1¹æµ¡¤È2¹æµ¡¤ò¼´¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ANN¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ê¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÀéÃ«»Ô¤äÄ¹²¬»Ô¤Ê¤É6»Ô1Ä®¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢10Æü¸á¸å¡¢ºâÌ³¾Ê¤ÇºØÆ£ÍÎÌÀÉûÂç¿Ã¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢Í×Ë¾½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÍ×Ë¾¤Ç¤Ï²°ÆâÂàÈò¤äÈòÆñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÎÀ©¶¯²½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¸¶»ÒÎÏËÉºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉéÃ´¤¬ÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤³¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦Å¬ÀÚ¤ÊºâÀ¯»Ù±ç¤¬É¬Í×¡×¤È¤·¡¢ÅÅ¸»»°Ë¡¸òÉÕ¶âÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý³ÈÂç¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
16Æü¤Ë¤Ï»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ£Ä¹´±¤äÅìµþÅÅÎÏ¼ÒÄ¹¤é¤¬¸©µÄ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍ×Ë¾¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú¤ò¼¨¤¹¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾®ÀéÃ«»Ô µÜºê±ÙÃË»ÔÄ¹
¡Ö(ºØÆ£ºâÌ³ÉûÂç¿Ã¤«¤é)¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍè¤¿°ÕÌ£¤ÏÈó¾ï¤Ë½Å¤¤¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ÉÔ¶Ñ¹Õ¤Ê»°Ë¡¤Ë¤è¤ê¡¢µÕ¤Ë¿Í¸ý¤ä»º¶È¤ÎÎ®½Ð¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢Èó¾ï¤Ë¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ç²ÝÂê¤ÎÂ¿¤¤30km·÷Æâ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼óÅÔ·÷¤ÎÊý¡¹¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¡×
¤Þ¤¿¡¢16Æü¤Î¸©µÄ²ñ¤Ç¤ÏÅìµþÅÅÎÏ¤¬1¹æµ¡～5¹æµ¡¤Î¤¦¤Á¡¢°ìÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇÑÏ§¤Î¸¡Æ¤³«»Ï¡×¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1¹æµ¡¤È2¹æµ¡¤ò¼´¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ANN¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ê¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£